天然气短缺又昂贵 不少欧洲家庭得靠柴火木屑过冬

（柏林综合电）这个冬天对许多欧洲家庭来说，或许将异常艰难。在俄乌冲突波及能源供应、各国通货膨胀居高不下的大背景下，欧洲正在经历一场严重的能源危机。

由于燃气供应不稳且价格飙升，欧洲许多家庭转向柴火和木屑取暖，打算用古老的“燃木取暖”方式挺过寒冬。英国近期一项调查显示，由于能源价格飙升，超过两成受访者打算今年整个冬季都不开暖气。

英国的柴火批发零售商斯内尔说：“现在人们在家都不舍得开暖气……大家要么开火炉取暖，要么生火取暖。这个冬天，这种情况将更频密发生。”

受乌克兰局势影响，欧洲许多消费者和供热企业担心天然气短缺，纷纷转向成本更低的非化石燃料，导致柴火和木屑供不应求，价格也随之上涨。

在法国，一吨木屑目前要价600欧元（约838新元），价格几乎翻了一倍。匈牙利为确保供应充足，已禁止木屑出口。罗马尼亚则将木屑的批发价格设置上限，为期六个月。

为了防止恐慌抢购，有些销售商推出限购措施，这反而促使一些民众转而收集树枝。但专家警告，民众“燃木取暖”的做法，特别是在不通风的环境生火烧柴，将导致空气污染水平升高。

瑞典环境保护署的负责人瑟定说：“我们担心，民众就地取材，找到什么烧什么……不懂得如何以正确的方法烧木材，往往会导致污染水平升高。”