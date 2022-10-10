朝鲜再发射两导弹 或为抗议美航母参加军演

朝鲜星期天（10月9日）发射两枚导弹，这是两个星期来的第七次导弹发射，分析指出这是在抗议美国里根号航空母舰参加韩美日联合军演。

韩国联合参谋本部说，当天凌晨1时48分至1时58分，朝鲜从江原道文川一带向东部海域发射两枚短程弹道导弹。导弹射程约为350公里，射高约为90公里，飞行速度约为5马赫。

韩军估计，从射程和射高来看，当天发射的导弹参数与朝鲜日前发射的超大型火箭炮KN-25相似。这一型武器系统因较大的尺寸和射程，被韩美归类为“短程弹道导弹”。

今年至今，朝鲜已经发射了23次弹道导弹，主要都在上午时间；最近发射的时间分别是傍晚6时10分（9月28日）、晚上8时48分（9月29日）等，星期天的发射选在凌晨。发射时间不同，地点也不断改变。

专家指出，朝鲜选择多种发射时间和地点是为了扰乱韩美探测，展示根据打击目标随时随地可以发射导弹。朝鲜选择深夜发射，是为了试探韩美联合的应对态势，给韩国军队和政府当局带来疲劳感，同时展现自己优越的战术运用能力。

韩国统一研究院朝鲜研究室室长洪珉指出，最近朝鲜接连发射导弹是同时应对里根号航母参加韩美日军演，以及中俄海上军演的举动。朝鲜半岛出现的“强对强对峙局面”，反而使朝鲜能够果断地采取导弹发射行动。

《首尔新闻》指出，10月10日是朝鲜劳动党建党77周年，因冠病疫情和粮食短缺问题，朝鲜民众不满之声日益高涨，朝鲜发射导弹意在以“团结应对外来威胁”安抚民心。

截至10月9日，朝鲜领导人金正恩已经29天没有现身，他星期一会否出席建党纪念活动，对发射导弹一事表明立场备受关注。

韩国政府星期天召开国家安全保障会议时说，朝鲜接连发射导弹违反联合国安理会决议，也加剧朝鲜半岛紧张局势。韩国决定通过包括部署美国的战略资产、展开韩美联合军演和韩美日安保合作等行动，进一步加强对朝抑制和联合防卫态势。

韩国总统办公室强调，将进一步加强韩美同盟关系以及韩美日三边安全合作以应对朝鲜威胁。韩国总统办公室还指出，将大幅增强韩美延伸威慑力，同时让朝鲜认清拥核对区域内自由与和平构成威胁，也不利于朝鲜发展经济和维护安全。

（记者是《联合早报》首尔通讯员）