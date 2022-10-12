入境游客人数限制昨取消 日本盼重振旅游业与经济

（东京综合电）日本为防冠病而严格限制入境超过两年半后，终于大开国门，希望趁日元疲软，吸引国际游客涌入，重振旅游业和国家经济。

日本星期二（10月11日）取消每天5万人的入境上限，并对美国、英国、韩国、新加坡等68个国家和地区的短期入境者恢复免签入境待遇。外国游客也不再受限于参加旅行团。

旅客只要提供接种三剂冠病疫苗或离境前72小时内的检测呈阴证明，便可豁免入境检测和隔离，不过疑似感染者除外。

星期二上午，来自以色列、法国和英国的游客陆续抵达东京羽田机场。69岁以色列旅客布罗姆什汀说，她的梦想成真了。她告诉法新社：“我们在冠病疫情暴发之前就开始计划了，一直等到现在。”

同样来自以色列的22岁学生加利利说：“我一听说日本11日重开，便开始计划了。机票很贵……但再贵都值得。”

畅游46道府县 每人每晚补贴多达108元

为刺激旅游消费，日本46个道府县同日启动全国旅游支援项目，提供住宿折扣与发放可用于购物、餐饮等的优惠券。每名游客每晚可获得多达1万1000日元（约108新元）的补贴。东京本月20日起也会推行这类措施。

日本业者为了抓住等待已久的商机，特别重视“体验型消费”，开发了“修行游”等旅游产品。大阪府泉佐野市的修行圣地犬鸣山七宝泷寺早前就举行一次包括瀑布行和护摩祈愿等活动的体验游，主要目标是对日本精神文化有较大兴趣的富裕阶层。

在冠病疫情暴发之前的2019年，日本共接待了3190万人次的外国游客，创下历来最高，但疫情发生后，2021年仅迎来25万人次。

日本媒体指出，政府希望通过激活入境旅游需求，重振“观光立国”。首相岸田文雄把入境游客年消费额目标定在5万亿日元，要利用日元贬值的优势，争取最大的利益。

日本上个月宣布要放宽入境管控后，赴日旅游需求立即大增。日本航空（JAL）11月和12月来往日本的国际航线机票预订量是9月中旬的三倍，需求主要来自东南亚和台湾等地。全日空（ANA）同类航线的机位预订也猛增五倍。

由于燃油价格飙涨、航空公司为避开俄罗斯空域绕道等因素，目前赴日航班票价不便宜。

不过，日本劳动力短缺，加上中国游客难以在短期内大量重返，可能影响旅游业复苏。

分析指出，日本许多商店因缺人手而继续关门，酒店员工也严重不足，恐怕无法全面配合接待大量旅客。

日本旅游业的复苏速度还得看中国游客何时重返。疫前，中国大陆与香港游客占赴日游客的37%，占日本旅游收入的44%。由于中国仍实施严格防疫政策，预料中国游客短期内不太可能大量出游。

野村综合研究所经济师木内登英在近期一份报告中估计，日本入境游客要大约两年时间才可能恢复到疫前水平。