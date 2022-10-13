美宇航局试验成功 星体轨道首遭改变避免撞地球

（华盛顿综合电）美国宇航局（NASA）星期二（10月11日）宣布，它展开的偏转小行星轨道试验取得超出预期的成功，证明了把小行星“撞走”来保护地球免受撞击的做法是可行的。

在这场全球首次行星防御试验中，宇航局的“双小行星重定向测试（DART）”航天器于9月26日，以每小时2万多公里的速度撞上了小行星“迪莫弗斯”（Dimorphos）。经过约两个星期观测，迪莫弗斯的轨道周期缩短了32分钟或4%，误差范围为正负两分钟。

DART航天器于2021年11月由SpaceX火箭发射，大小相当于一台冰箱。迪莫弗斯直径约160米，约为一个足球场大，形状有如鸡蛋，围绕直径约780米的兄弟小行星“迪迪莫斯”（Didymos）飞行。

试验前，迪莫弗斯每11小时55分钟绕迪迪莫斯运行一周，现在则为11个小时23分钟，公转轨道与迪迪莫斯的距离拉近了数十米，结果远超预期。宇航局把试验成功最低标准定为轨道周期缩短73秒，预计最终结果为10分。

这是人类首次改变星体运行轨道。局长纳尔逊形容：“这是行星防御的分水岭时刻，也是人类的分水岭时刻。这感觉像电影情节，但这里不是好莱坞。”

宇航局估计，未来100年不太可能有直径大于140米，即足以摧毁一座大城市的小行星撞上地球，但这样的灾难迟早会发生。6600万年前，一颗宽9.6公里的小行星就撞上地球，造成包括恐龙在内的四分之三物种灭绝。

迪莫弗斯和迪迪莫斯星都不会对地球构成威胁，但由于距离地球较近、体型等因素而非常适合用于研究动能冲击（kinetic impact）对行星防御的作用。专家指出，较小的小行星更为常见，在短期内对地球的潜在威胁较大。

动能冲击是现有技术下唯一可行的地球防御方式。其他潜在做法包括利用飞船引力来改变小行星轨道、发射核爆炸物来偏转或摧毁小行星等。宇航局科学家说，此次试验将成为未来模拟和评估撞击结果的“锚点”。

宇航局计划于2026年启用一个观测近地天体的望远镜，进一步了解在地球4830万公里范围内140米或更大、可能对地球构成危险的小行星和彗星。据估计，这类近地天体约有2万5000个，但至今已发现的还不到一半。