NASA发3亿美元“飞镖”拦截小行星拯救地球

让一个编剧去写关于世界末日的故事，他肯定不会错过这样一段剧情：陨石撞地球。

无论是1998年的票房冠军《世界末日》（Armageddon），还是2021年烂番茄新鲜指数仅56%的Netflix电影《千万别抬头》（Don’t Look Up），人们始终无法从陨石撞地球的梦魇中挣脱。

但如果灾难性的撞击真的即将发生，我们可以做什么？

美国国家航空航天局（NASA）的“飞镖”任务就试图回答这个问题。他们将一枚价值3亿3000万美元（4亿7000万新元）的探测器撞向了一个名为“迪莫弗斯”（Dimorphos）的小行星，并且成功让它偏移了轨道，完成了人类首次行星防御实验。

NASA的“飞镖”是什么？

NASA的“双小行星重定向测试”（Double Asteroid Redirection Test）任务，以英文缩写DART简称“飞镖”，旨在测试利用探测器撞击小行星，使它脱离原本的轨道。这个方案若经得起考验，就可以用于防御其他小行星，使它们偏离撞击地球的轨道。

为了这项实验，NASA在2021年11月就锁定目标。用一枚550公斤的探测器对准了一个宽约160米的“迪莫弗斯”小行星，它的大小好比埃及大金字塔。探测器以大约每小时2万2530公里的速度与其相撞，撞击时间是9月26日，格林威治标准时间晚上11时14分。

这种程度的撞击不足以彻底改变小行星的轨道，但可以造成一定程度的偏轨，慢慢地转移小行星的落点。

NASA宣称，这次撞击意料之外的精准。经过计算，“迪莫弗斯”之前围绕着另一枚小行星“迪迪莫斯”（Didymos）公转一圈的速度为11小时55分钟，在撞击后，这个时长被缩短了约32分钟。

NASA研究团队为此结果感到振奋，因为所缩减的32分钟正是他们经过推演和计算想要达到的。NASA局长尼尔森在记者会上宣布： “我们施行了人类历史上的首次行星防御实验，我们也向世界证明了NASA是认真地要保护地球。”

地球有多大概率被陨石撞击？

直径大于1公里的小行星可能对地球造成全球范围的破坏力。根据科学家目前的了解，距离地球较近的近地小行星当中，有856个直径大于1公里。

但客观来说，地球被这些小行星撞击的概率非常小，有研究称平均50万年才可能发生一次。

科学家们不止观测较大的近地小行星，中小型的近地小行星数量更多，也有更多机会撞击地球，造成人命伤亡和财产损失。

最近一次的重大陨石撞击事件，当属2013年发生在俄罗斯的车里雅宾斯克（Chelyabinsk）小行星撞击事件，一颗直径约17米的陨石在当地上空爆炸，冲击波横扫周围的建筑，震碎的玻璃导致上百人受伤。1908年令世人震惊的通古斯（Tungus）大爆炸事件中，一颗陨石落在俄罗斯西伯利亚的瓦纳瓦拉（Vanavara），约2000平方公里的树林被炸平。

有专家认为，1908年的通古斯大爆炸所释放的能量相等于185颗广岛原子弹。（档案照）

2019年7月，一颗名为“2019 OK”的小行星与地球擦肩而过，而它的直径在57至130米之间。它滑过天际时，与地球最近的距离仅有7万多公里，不到地球与月球距离的五分之一。令人害怕的是，人们是在它飞越地球上空的前一天才监测到这颗小行星的存在。

人们或许不常看到陨石相关的新闻，但其实小型陨石经常造访地球，直径从1米到20米不等，这些陨石大部分都会在大气层瓦解成碎片，形成所谓的火流星。

火流星在白天（黄色）和夜晚（蓝色）坠落在地球的分布情况。（源自NASA喷气推进实验室）

NASA其他防御计划

NASA的“飞镖”任务其实仅是行星防御计划的其中一环，在出动“飞镖”之前首先要做到精确的天体预测和预警。

为了识别太空中有哪些小行星有可能对地球带来威胁，NASA开展了多个近地小行星的监测和追踪计划，其中包括：卡特林那巡天系统（Catalina Sky Survey）、泛星计划（Pan-STARRS）、小行星陆地撞击持续报警系统（ATLAS），以及林肯近地小行星研究小组（LINEAR）。

自1990年代末，林肯近地小行星研究小组就投入运作，截至2011年总共发现了2423个近地小行星。卡特林那巡天系统的建树更丰硕，从1995年至今已经发现了1万3697个近地小行星。

通过持续观测天体运动，NASA希望识别超过90%直径大于140米的近地小行星，但要达到这个目标仍有距离，目前仅识别约40%。

行星防御牵动中美竞赛？

除了美国，中国其实也在争取打造行星防御系统。中国国家航天局在今年4月曾对外宣布，当局将着手组建近地小行星防御系统，应对近地小行星撞击的威胁。

中国国家航天局副局长吴艳华对媒体说，将争取在“十四五”末期或者2025年、2026年对某一颗有威胁的小行星进行抵近观测以及就近撞击，就改变小行星轨道进行技术实验。

如今看来，美国已经率先完成了这项实验。

中国近年来不断投入资源发展太空领域，在2016至2021年间进行了207次太空发射，达到了之前五年的两倍。单在2021年，中国就完成了55次太空发射。中国也计划在2030年让宇航员登月，向木星发射无人探测器，进行火星样本取回任务。这一系列动作让人们不免地把中国和美国的太空发展拿来比较。

NASA局长尼尔森更向媒体公开表示，美国正在和中国进行“太空竞赛”。但中国外交部发言人赵立坚曾指出，所谓的中国“外空威胁”是美方固守冷战思维的体现。

中美双方是否会在行星防御系统方面形成博弈态势，仍有待观察。

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