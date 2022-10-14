美国新国家安全战略：优先赢中国并约束俄国

（华盛顿综合电）美国拜登政府发布新版国家安全战略，表明赢得与中国的竞争是优先事项，同时也要约束“危险”的俄罗斯。美国政府也指出，通货膨胀对全球安全构成威胁。

白宫国家安全顾问沙利文星期三（10月12日）在乔治城大学发布国家安全战略时说：“后冷战时代已经结束，主要大国正展开竞争，争夺塑造未来主导权。”

新的战略称，对美国和世界而言，2020年代是决定性的10年，它将决定世界能否有效减少冲突、促进民主和应对气候变化等挑战。“保持对中国的持久竞争优势将是优先事项，同时要约束仍然极其危险的俄罗斯。”

俄罗斯2月入侵乌克兰，促使拜登政府大改这份美国国会要求的文件。国家安全战略阐述白宫对外交政策和国家安全问题的想法。这份48页文件称，中国和俄罗斯“越来越团结”，但两国构成截然不同的挑战。

中国被描述为“唯一既有重塑国际秩序意图，也有越来越强的经济、外交、军事和技术力量来推进这一目标的竞争对手”；俄罗斯则“对自由和开放的国际体系构成直接威胁，肆无忌惮地蔑视当今国际秩序的基本法则”。

据新版战略，到2030年代，美国将首次须威慑两个主要核大国，即俄罗斯与中国。“为了确保美国的核威慑力量足以应对所面临的威胁”，美国正在进行核力量“现代化及加强对盟国的威慑承诺”。

中国外交部：中美关系应重回健康发展轨道

不过新版战略也指出，“中国对全球经济至关重要，对全球共同挑战有重大影响，特别是气候变化和全球公共安全。美国和中国和平共存是可能的，可共同分享人类进步（的成果）并为之作出贡献”。

拜登政府强调，他们“在寻找竞争而不是冲突——我们不是寻找新的冷战”。

中国外交部发言人毛宁星期四在北京的记者会上说，中美应推动两国“关系重回健康稳定的发展轨道”。她说：“中美作为最大的发展中国家和发达国家，对维护世界和平与稳定、促进经济繁荣与发展肩负责任。中美两国合则两利，斗则两伤。”

中共第二十次全国代表大会（二十大）即将在星期天召开。中共总书记习近平预计进入第三个任期。习近平执政后曾对国际格局做出“东升西降”的研判。在他主政的10年间，中国的外交风格告别数十年来的韬光养晦，开启以“斗争”为主旋律的新时代，中国外交官员比以往更咄咄逼人，抢占舆论阵地，在国际媒体笔下是“战狼外交”。

东升西降这一表述近日没有在二十大开幕前被提起。不过，星期三发布的中共十九届七中全会公报评估，中共五年来全方位开展中国特色大国外交，“审时度势、守正创新，敢于斗争、善于斗争”，带领全国有效应对严峻复杂的国际形势和接踵而至的巨大风险挑战。

在美国新版国家安全战略中，通胀也被列为对全球安全构成威胁，“全世界人民都在努力应对的”跨境问题之一。其他跨境问题包括气候变化，沙利文说：“随气候变化等共同挑战的难度越来越大，应对挑战的机会之窗也将急剧缩小。”