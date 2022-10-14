推动家庭同照顾新生儿 日本男性获四周“育婴假” 宫城县出台“抱孙假”

日本“双薪”夫妻增加，但育婴负担往往都落在女性身上。为了做到家务男女平等，日本从本月开始实施“产后爸爸育儿假”，要求男性当四个星期的“奶爸“。

此外，在延长退休年龄的情况下，日本宫城县也在劳动准则上加了“爷爷奶奶育婴假”有薪假期，让年长员工请假抱孙。

日本正在制度化推动男性育婴，除了延续原本的育婴假外，更出台男性产假制度，让企业给予爸爸们“产假”。这个新制度旨在让双薪夫妻灵活地使用假期，达到共同抚育下一代的效果。

据悉，这一制度的推出也在改变日本“男主外、女主内”的保守观念。原本只能看到挂名“妈妈讲座”的育婴课程表，上个月起都改成了“爸爸妈妈讲座”。

21世纪职业基金会去年对千禧一代的日本男女进行的调查显示，有57.3%的日本职场女性都希望能做到家庭事业兼顾。该基金会说：“有必要优先考虑妻子职业的育儿假方式，这样才能让更多妇女安心复职。”

日本育婴信息网站“Mamali”认为，女性生孩子请假容易，但男职员大多会觉得不好意思连续请四个星期的产假。

上班族平野一飞的太太10月底将诞下第二个宝宝，他说：“我和妻子都在上班。五年前，妻子生第一胎时，我完全没请假帮忙，结果妻子没足够休息，影响健康。这次有了产假制度，我请假就容易多了。”

当局实施男性产假之前，日本糖果公司江崎格力高就已在推行男职员“产休”制度。为防止男职员们拿产假仍居家工作，还禁止请假员工带公司电脑回家。

一直支持男女参与家庭育婴的的女董事长早川智子说：“如果能通过产休，满足男女职员的育婴愿望，我相信这对社会和公司的持续发展会起着正面作用。”

日本处于高龄化时代，当局正在改变育婴环境，鼓励人们多生育。此外，提高退休年龄也促使一些县城自创“爷爷育婴假”。

宫城县知事村井嘉浩在9月抱第二个孙子，他那时带着奶瓶，抱着孙子到办公室，宣布明年1月起将实施“孙子育儿假”。

他说：“劳动法令决定将员工的退休年龄从60岁提高到65岁，估计年长员工将大增。现在，同祖父母同住的家庭少，祖辈也有必要积极参与抚养孙辈，让支持育儿世代成为整个社会的责任。”