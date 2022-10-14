台韩部分厂商暂获豁免 可继续购美设备在华生产晶片

（纽约综合电）美国对中国实施严格的晶片出口管制的同时，允许一些晶片制造商暂时豁免，以减小对全球半导体供应链造成的冲击。

美国政府上星期五（10月7日）宣布立刻实施新出口条规，限制中国购买与制造具军事用途的高阶晶片，以阻中国的科技与军事发展。这个最新举措被视为美国对华博弈的大幅升级。

新规定不仅禁止美国晶片工具制造商支持中国的高阶晶片生产，也禁止第三方企业以美制设备为中国客户服务，除非取得美方的批准。即使是灯泡、弹簧、螺栓等维持工具运作的基本物件，也只能在供应商取得许可后才可以出口。

《日经亚洲》星期四（13日）报道，全球最大晶片制造商台积电（TSMC）获得为期一年的许可证，可继续订购美国晶片制造设备，以支持在中国大陆的生产。

报道引述消息人士说，美国政府向台积电保证，它仍可以把设备运送到中国南京的晶圆厂，意味着该公司在中国大陆的扩充计划可维持不变。台积电未对这个报道做出回应。

在新条例生效的几个小时前，韩国晶片制造商海力士半导体（SK Hynix）已发声明说，公司获得美国当局批给一年的宽限期，让它在中国的晶片工厂继续从美国进口关键的生产设备，无须另申请许可。

海力士的声明说：“在同美国商务部讨论后，我们在中国的设施获准取得动态随机存取记忆体（DRAM）半导体开发和生产所需的设备和物件，无须额外的许可要求。”

路透社引述知情人士报道，为尽可能减少对全球半导体生产的潜在干扰，美国政府其实在出台新规之前，已准备让一些晶片制造商“暂时豁免”，只是颁布新规时没有明说。

韩联社日前报道，除了海力士半导体，三星电子也收到美国商务部的正式通知，未来一年可更新在中国的厂房设备，不须另外申请许可。

对此，三星电子和美国商务部或白宫都未回应路透社的相关询问。