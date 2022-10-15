发射导弹出动战机朝鲜一天四次挑衅 韩国严厉警告并实施单边制裁

朝鲜发射的数百枚炮弹，很多落在韩朝《九一九军事协议》禁止炮击的海上缓冲区，韩国政府指责朝鲜违反该协议，要求朝鲜立即停止军事挑衅。

朝鲜一天之内接连四次挑衅，不仅出动战斗机和发射短程弹道导弹，还向半岛东部和西部海域发射数百枚炮弹，让半岛局势升温。韩国政府发布声明，警告朝鲜停止挑衅，同时宣布对朝实施单边制裁。

韩国联合参谋本部星期五（10月14日）称，星期四晚10时30分至星期五零时20分，朝鲜调集约10架战机在战术行动线以南展开飞行演练，韩军紧急出动包括F-35A隐形战斗机在内的军机予以应对。

战术行动线是韩军设定的一条虚拟警戒线，位于非军事区军事分界线和黄海北方界线的北侧20公里至50公里处。一旦朝鲜战机越过战术行动线，韩军战机将紧急升空，以防不测。

一个小时后的凌晨1时20分至1时25分，朝鲜从黄海道向黄海发射约130发炮弹；凌晨2时57分至3时零7分，又从江原道向日本海发射40发炮弹。

虽然炮弹没有落入韩国领海，但很多炮弹落在韩朝2018年签署的《九一九军事协议》禁止炮击的海上缓冲区。

凌晨1时49分，朝鲜又从平壤顺南地区向日本海发射短程弹道导弹。导弹飞行距离700公里，射高50公里，速度约为6马赫。韩美情报机构还在分析导弹的详细规格。

午夜的一连串挑衅动作结束后，朝鲜又在星期五下午5时至5时20分，从江原道朝日本海和黄海发射390余枚炮弹。韩军紧急采取相应措施。

韩国指责朝鲜 违反联合国安理会决议

韩国政府以联合参谋本部名义发声明，指责朝鲜违反韩朝《九一九军事协议》和联合国安理会决议。

韩军认为，朝鲜两次炮击日本海和黄海的海上缓冲区，明显违反了《九一九军事协议》。韩国政府指朝鲜的举动引发半岛军事紧张，严厉警告和要求朝鲜立即停止军事挑衅。

这是韩国联合参谋本部自2017年8月朝鲜发射“火星-12型”导弹以来，时隔五年再次向朝鲜发警告声明。

SBS电视新闻分析指出，朝鲜动员空军和陆军，一夜间完成了通常在一周或一个月内进行的挑衅行动，这和韩美应对朝鲜挑衅时采取的行动非常相似。

报道指出，若朝鲜发射中程以上的远程导弹，韩美就以出动战机或发射导弹来应对，有时还会发射自行火炮，采取多种应对措施；朝鲜这次就是以这种行动回应韩美。

美国核动力航母近期在半岛东部海域进行了两次联合演习，韩国执政党也提出重新部署美国战术核武器，朝鲜可能为了应对这一些情况，发起战斗机、导弹和火箭炮“总动员”。

针对朝鲜近期不断发射导弹等一系列军事行动，韩国政府星期五宣布，把与朝鲜研发核导及规避制裁的15个人和16个单位列入制裁名单。这也是韩国政府自2017年12月以来，首次对朝实施单边制裁。

韩国国家安全战略研究院责任研究委员林秀浩说，这是韩国向朝鲜发出“如果朝鲜越过界线，韩国会说服美国或中国，促使国际社会对朝鲜采取更强有力制裁”的信号。