美众院特别调查委员会一致通过 传唤特朗普为国会山骚乱事件作证

（华盛顿综合电）美国国会众议院特别调查委员会将传唤前总统特朗普作证，他若拒绝供证，可能面临刑事提控。

众议院特别调查委员会星期四（10月14日）举行第九场国会山骚乱听证会，并一致通过传唤特朗普。这个委员会包括七名民主党人与两名共和党人。

委员会主席、民主党籍众议员汤普森说：“他必须对此负责，对自己的行为负责。他必须对那些冒着生命危险捍卫我们民主的警察负责。他为了继续掌权而试图作废数千万张选票，他必须为这些选民负责。”

特朗普随即在他创立的社交平台Truth Social上反击称：“他们为什么等到最后一刻（才决定传唤我）？因为这个委员会是个彻头彻尾的失败，只会让我们国家进一步分裂。顺便说一句，我们国家的情况非常糟糕，是全世界的笑柄。”

彭博社报道指出，此举表明委员会决心让特朗普为他在这起事件中的角色承担责任。

若特朗普不遵守传票，众议院将表决是否把此事转交司法部，司法部有权决定是否提控他。一旦罪成，他可面临一至12个月监禁的刑罚。

特朗普可能拖延时间，以期共和党在11月中期选举重夺众议院控制权，并解散调查委员会。他也可选择出席闭门听证会，但拒绝回答问题。

去年1月6日，大批特朗普支持者暴力冲击国会，造成五人死亡。

听证会星期四播放的视频证词显示，多名官员曾劝告特朗普他已竞选失败，但他仍试图推翻选举结果。

另一段视频显示，国会领袖打电话，向州长与司法部长等官员求助。参议院民主党领袖舒默请求马里兰州国民警卫队派“大量”人员到国会。

众议院议长佩洛西得知特朗普受劝阻不要到国会时，表示：“我希望他来，我会把他打出去，就算因此坐牢，我也痛快。”