规模与速度超出市场预期 英新财长：特拉斯政府减税政策错误

英国财长亨特告诉英国天空新闻，政府的首要任务是强化财政纪律以安抚市场。他说：“所有政府部门都面临着开支限制……有些税收不会像人们希望的那样迅速削减。有些税收会增加。”

（伦敦综合电）英国新任财政部长亨特承认，特拉斯政府之前宣布的减税政策在规模和速度上都超出了市场预期，是错误的决定。他说政府下来必须作出艰难决定。

刚在星期五（10月14日）接替克沃滕出任财长的亨特（Jeremy Hunt）星期六告诉英国天空新闻，政府的首要任务是强化财政纪律以安抚市场。

他说：“所有政府部门都面临着开支限制……有些税收不会像人们希望的那样迅速削减。有些税收会增加。”

减税是克沃滕9月23日宣布的预算配套核心。但预算需要数十亿美元资金，这引起了金融市场的恐慌。

为保守党中间派的亨特在总结两个关键错误时指出，克沃滕和特拉斯最初想为最高收入者减税，并且在未经预算责任办公室作独立预测便提出了他们的预算。

特拉斯星期五在记者会上宣布保留在明年调高公司税的计划。特拉斯再度放弃她竞选党魁期间极力推销的政见，让她在党内外的信誉再受打击。

彭博社的报道指出，特拉斯保留其他的减税措施，料会在星期一激起市场更多的波动。特拉斯仅用八分钟的时间来阐述她转舵的决定，让人感到震惊。

彭博社：委亨特为财长 对特拉斯是大赌注

投资者分析指，特拉斯可能得下台才能让债券市场恢复平静。花旗集团的策略师认为，单是克沃滕革职并不足以重振英镑和英国国债。

花旗集团经济师纳巴罗和塞尔在给客户的报告中指出，由于没有明确的政策，“未来市场可能会更不稳定”。

亨特曾任卫生和外交部长。彭博社分析指，特拉斯委任亨特为新财长是一项大赌注。亨特曾支持特拉斯的对手、前财长苏纳克接任首相，他本身也受看好能担当首相。无论亨特接下来是否能够让英国经济重回轨道，特拉斯实际上已经交出大量权力给亨特，这将使她更难保住首相职位。

在选择亨特作为她的财长时，特拉斯可能无意中助他成为首相候选人。一个要求匿名的国会议员说，亨特已经取代特拉斯，成为保守党可能的“团结候选人”。

对于愤怒的保守党人来说，要摆脱特拉斯相当困难。她的前任约翰逊面对各方批评后还留任一段日子，这主要是因为保守党无法就继任者达成共识。按党的一些规则，特拉斯上任后12个月内不会面对挑战。如果有足够多的国会议员提出要求，规则才可能调整。