美再向乌提供 7.25亿美元军事援助

（华盛顿综合电）美国政府将再向乌克兰提供最新一揽子的安全援助，运送弹药与军事车辆，以增强乌克兰抵抗俄罗斯入侵的能力。

美国国务院和国防部星期五（10月14日）做出上述宣布，新的军事援助总值7亿2500万美元（约10亿3530万新元），当中包括运送弹药和军事车辆。

美国国务卿布林肯在声明中指出，俄罗斯对乌克兰各地平民发动残酷的导弹攻击，且有越来越多证据显示俄军采取暴行，美国因此提供这笔军援。

布林肯说：“在乌克兰人民拿出非凡勇气与无限决心捍卫他们的自由与独立时，我们将继续力挺他们。我们将提供的（作战）能力是经过缜密斟酌的，以在乌克兰战场发挥最大作用。”

美国国防部在另一项声明中说，最新军援包括更多用于高机动性多管火箭系统（HIMARS）的弹药，以及反战车武器和高速反辐射（HARM）导弹。沙特阿拉伯也宣布将向乌克兰提供4亿美元的人道主义援助。

沙特通讯社报道，沙特王储穆罕默德星期五与乌克兰总统泽连斯基通电话，强调“沙特支持所有能让局势降级的举措，也希望能继续进行斡旋”。今年9月，沙特政府令人意外地扮演了调停者角色，促成了俄乌换俘计划。

美警告向俄提供军火者 可能面对美国制裁

另一发面，美国警告，向俄罗斯提供军火或支持俄罗斯军事工业复合体的个人、国家和公司，可能面临美国的制裁。

美国财政部副部长阿德耶莫星期五就美国对俄罗斯的制裁，与来自32个国家的官员举行首次会议。阿德耶莫向各国官员清楚表明，华盛顿准备对在美国境外规避美国对俄制裁的人采取行动。