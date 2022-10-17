日元兑美元创新低 日本政府将干预

美国10月13日公布的9月份消费者物价指数高于市场预期，美国联邦储备委员会为对抗通货膨胀，使世界各地投资基金争相买入美元，美元兑世界主要货币再现“强势”。

日币星期五（10月14日）应声下行，达到了1990年8月泡沫期结束以来的低点。

《每日新闻》报道，日元兑美元在星期五（10月14日）跌至32年以来的最低水平，逼近1美元兑149日元。

在华盛顿出席二十国集团财长和央行行长会议的日本财政部长铃木俊一对日元加速贬值显露了强烈的危机感。他发言时指出：“投机导致了货币过度的波动，这是不可接受的。当局正在密切关注市场趋势。”

铃木此访美国，带上了负责汇率业务的日本财务省财务高官神田真人，他在当地回答记者时放话当局或干预日元贬值。“过度的汇率波动或无序变动是会对经济产生负面影响，我们已做好了准备，会在眼下的这类波动反复出现之际，采取坚决行动。“

日本财务部其实在9月22日已宣布对汇市进行干预，以阻止日元进一步贬值。这是日本政府自1998年6月以来首次干预汇市。但是，日元后来还是回贬。

《每日新闻》以“卖日”形容日元一连的贬值，认为根本问题是主要国家都在竞相加息，但日本因经济缺乏复苏潜力，什么也做不了。

自今年初以来，各种货币兑美元都呈现跌幅，而日币跌幅最大。截至9月底，日币跌幅超过了20%，欧元兑美元跌幅是14%，韩元兑美元是17.5%。

《每日新闻》回顾，32年前的1990年，日元大幅贬值之际，日本的经济就处于重大的转折点。那时的日本处于泡沫末期，日元、股票、债券同时抛售，出现“三跌”之态。之后，日本经济陷入了所谓的“丧失20年”的长期停滞期。

专家：日本经济长期停滞是主因

日本专家认为，日元一蹶不起，除了日美利差扩大的结构性问题外，日本经济无法从长期停滞中走出来是主要原因。

日生基础研究所的首席经济分析师上野刚志分析，“日本被视为一个增长潜力较差的市场，因此外国投资资金不会进入。日元贬值反映了政府无法制定有效的增长战略。日元回到32年前的水准，是再度给日本经济敲响了警钟。”

国际货币研究所会长、日本前财政部外汇政策官渡边博史认为，“日元的疲弱，凸显市场看穿日本经济处于疲软之态。”

“1970年代到1990年代，日本在汽车和白色家电工业上是强国。如今，昔日光辉产业已被赶超，资讯科技信息技术等增长领域甚至落后于中国。”

“俄罗斯入侵乌克兰也加剧了能源和粮食危机，造成结构上的脆弱。眼前，与美国的利差扩大，让人更没有理由购买日元了。”

（记者是《联合早报》东京特派员）