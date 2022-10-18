英新财长亨特撤销几乎所有减税措施 市场闻声反弹

（伦敦综合电）为尽快稳定伦敦金融市场，英国财长亨特提前两个星期，在星期一（10月17日）发表紧急声明，撤销几乎所有原先迷你预算案的减税措施，并缩减协助家庭和企业支付能源费用的补贴规模。这项紧急声明公布后，英国政府债券、英镑和股市皆上涨。

上星期五接任财长的亨特原定10月31日公布完整中期财政计划，但因首相特拉斯未能安抚市场，提前于星期一上午11时（新加坡时间星期一傍晚6时）公布计划重点。

亨特取消了迷你预算案多项减税措施，包括无限期搁置所得税基本税率从20%下调至19%的计划、取消削减股息税和酒精税等。

他也宣布，特拉斯出台的能源补贴计划明年4月就会到期，之后由更具针对性、成本较低的新计划取而代之。该能源补贴原定实施两年，成本超过1000亿英镑（约1612亿8000万新元）。

这些政策逆转预计每年可为政府省下320亿英镑。亨特说，政府也须进一步削减开支，以缩小公共财政缺口。

他说：“我们正在努力实现争取增长的使命，我仍然对英国长期经济前景充满信心……但是，经济增长需要信心和稳定，英国将为自己的经济增长买单。”

特拉斯政府9月23日公布的迷你预算案因包括多项无替代资金支持的减税措施而引发市场动荡，现在被迫逆转部分措施与撤换财长。

英国广播公司（BBC）说，亨特提前公布财政计划是为了给特拉斯政府争取时间。若金融市场能够稳定下来，心存不满的保守党议员或许会愿意再等等，暂时停止酝酿把特拉斯拉下台。

传逾百保守党议员 酝酿要特拉斯离职

不过，英国一些政治记者认为，亨特的宣布凸显特拉斯缺乏政治支持，这反而令她的处境更艰难。

《每日邮报》引述消息人士报道，逾百名保守党议员准备在这几天致函1922委员会主席布雷迪，要他告诉特拉斯是时候辞职，或修改党规以立即发动不信任表决，要特拉斯离职。根据保守党党规，新党魁上任至少一年内不得受到挑战。

另据《泰晤士报》报道，一些保守党议员已就更换首相进行秘密讨论。

目前，已有数名保守党议员公开呼吁特拉斯下台。其中一人布朗特（Crispin Blunt）星期天发声明说，多数保守党同僚清楚意识到，特拉斯的首相权威已受到致命损害，“她现在必须离开”。

保守党议员布里根（Andrew Bridgen）接受《电讯报》访问时说：“我们不能这样下去。我们的国家、人民和政党应有更好的领袖。”

另一名保守党议员沃利斯（Jamie Wallis）则直接致函特拉斯，要求她辞职。