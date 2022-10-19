布林肯：习近平治下中国更激进 但美愿寻求与华合作

（旧金山综合电）在美国看来，中国国家主席习近平正带领中国朝更“激进”的方向前行，但美国仍愿意在谋求共同利益方面同中国合作。

美国国务卿布林肯星期一（10月17日）在斯坦福大学的论坛上说：“近年来在习近平的领导下，我们看到一个非常不同的中国。它对内更压制，对外更激进。在许多情况下，这对我们的利益及价值观构成了挑战。”

不过他指出，如果没有美国和中国这两大经济体的真正参与，全球问题将更难解决。“全球基本上都盼望两大强国在气候变化、全球公共卫生和潜在毒品走私问题上合作。我们知道，如果中国不参与其中，我们将无法应对气候问题。”

一般相信，习近平和美国总统拜登下月到峇厘岛出席二十国集团（G20）峰会时将在场外会晤。这将是两人首次以国家最高领导人身份会晤。

布林肯在论坛上回答了有关台湾海峡局势的提问。他说，中国大陆已决定加快统一台湾的进程，会比之前预想的“快很多”。

他指习近平改变了处理台湾问题的方式，制造了巨大的紧张。他说，中国“基本确定了现状不再令人接受，北京决心以更快的时间实现统一”，但他没有给出具体的时间估计。

布林肯还认为，中国会不惜一切拿下台湾。“如果和平手段起不了作用，它将进行胁迫。而且有可能的是，一旦胁迫也无法奏效，它会诉诸强有力的手段来实现目标。这就会严重破坏现状并造成局势异常紧张。”

虽然拜登政府官员不时指责中国破坏台海的平衡格局，但直指北京要进攻还是比较少见。

针对布林肯的谈话，中国外交部发言人汪文斌列举美国众议院议长佩洛西访台和最近对台军售等例子，指华盛顿本身改变了对台湾的立场。他说：“要和平解决台湾问题就不能与台独并存。”

习近平刚在星期天（16日）发表中共二十大报告，谈到台湾问题时他称“绝不承诺放弃使用武力”。习近平预计将进入第三个五年任期，再掌权五年。

至于布林肯的言论是否反映美方对于中国“加快统一”台湾已有正式的评估，美国国务院未回应媒体的询问。

美国军方高官曾警告，中国已将军力提升到可以很快就入侵台湾的水平。观察家都在密切留意中美高层针对台海发生战争可能性的言论，因为一旦爆发战争，地缘政治和经济将受巨大影响。

佩洛西今年8月访台后，中国就切断了与美国在气候变化和反毒问题上的合作，同时在台湾周边进行历来规模最大的军事演习。