同僚称财长亨特成“事实上首相” 特拉斯为政策失误道歉但拒辞职

被问及自己是否已名存实亡，英国首相特拉斯没有直接回答。她说，委任亨特接替原财长克沃滕，是因为自己必须改弦易辙。

（伦敦综合电）英国首相特拉斯为自己的经济政策失误道歉，但誓言继续担任首相，带领保守党迎战下一届大选。据悉，现在就连特拉斯最亲密的支持者都质疑她还能执政多久，甚至有保守党议员公开称，财长亨特已成为“事实上的首相”。

特拉斯星期一（10月17日）接受英国广播公司（BBC）电视访问时说：“我确实想承担责任，为犯下的错误道歉。我希望采取行动，帮助人们支付能源账单、应对高税务问题，但我们走得太远且太快了。”

被问及自己是否已名存实亡，特拉斯没有直接回答。她说，委任亨特接替原财长克沃滕，是因为自己必须改弦易辙。“如果我没有为了国家利益如此行事，那是完全不负责任的。我们改变政策是正确的做法。”

特拉斯和克沃滕此前公布的迷你预算案包括大规模无资金支持的减税措施，引发金融市场剧烈动荡。她过后逆转部分措施并开除克沃滕，但仍无法安抚市场。

星期一早些时候，亨特宣布取消迷你预算案的几乎所有减税措施，并缩减协助家庭和企业负担能源费用的补贴计划规模，消息获得投资者欢迎。亨特定10月31日公布完整中期财政计划。

特拉斯说，她仍然致力于促进“低税务、高增长的经济”，但当务之急是维持经济稳定。针对迷你预算案带来的冲击，她承认目前全国家庭处境艰难，并承诺尽力帮助他们。

面对下台危机，特拉斯表明会坚持下去。“我要留下来，因为我获选为这个国家效力。我也决心要这么做。”

工党支持率升至56% 高出保守党36％

对于特拉斯的道歉，一些议员并不买账。反对党工党影子财长穆雷说：“任何道歉都改变不了事实，即这场危机是唐宁街制造出来的，后果却由劳动人民承担。”

星期一公布的民调显示，工党支持率已升至56%，比保守党的20%高出36个百分点，是近25年来英国政党在民调中取得的最大优势。

特拉斯未能履行竞选承诺减税，令她权威扫地。彭博社引述多名官员报道，未来几天特拉斯势必会受到进一步挑战，如今就连她的亲密盟友也在谈论她还能撑多久。

有报道称，逾百名保守党议员准备在这几天致函1922委员会主席布雷迪，以推翻特拉斯。不过，一般认为，特拉斯不太可能这么快被赶下台。

根据保守党党规，新党魁上任首年内不得受到挑战。目前，仅有数名保守党议员公开呼吁特拉斯辞职，而若要修改党规以立即对她发动不信任投票，这需要约三分之二议员支持。

还有报道称，前财长苏纳克与下议院保守党领袖莫当特双方阵营就合作推翻特拉斯进行了接触。据悉，苏纳克拒绝与莫当特联手。莫当特的盟友则说，此事未经她的同意。

亨特也被视为特拉斯的潜在接班人选。不过，他星期一受访时排除了竞选首相的可能。