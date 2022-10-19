普京口中的“战术”核武器离我们有多近？

俄军战场失利，俄罗斯总统普京再次放出“核威胁”。美国总统拜登10月6日发出警告：“我不认为可以轻易使用战术核武器而不以世界末日结束。”

什么是“战术”核武器？它与“战略”核武器有何不同？俄罗斯真正投入使用的可能性有多大？

什么是战术核武器？

战术核武器（tactical nuclear weapon），有时也被称为“非战略核武器”（non-strategic weapon），以区别于“战略核武器”（strategic weapon）。

“战术”与“战略”虽然只有一字之差，但爆炸威力属于不同量级。战术核武器的“爆炸当量”（TNT equivalent，也称“TNT当量”）通常介于1000吨至10万吨之间（也可能低至几十或几百吨），而战略核武器的爆炸当量则高达百万吨级。

尽管从数字上看战术核武器威力较小，但这并不意味着它们的破坏性不大。1945年美国投在日本广岛和长崎的两颗原子弹，也介于战术核武器的区间，但均造成了数十万人的伤亡。

2015年中国天津港爆炸，造成173人遇难，801人受伤，临近的河北省、山东省和辽宁省均有震感。这次事故爆炸当量为445吨，已几乎摧毁整个天津港。一旦万吨或十万吨级的战术核武器投入使用，后果不堪设想。

核武器专家潘达（Ankit Panda）接受《纽约客》采访时指出，在核武器前面加上“战术”二字，虽然表面上看似没那么严重，但“这绝对是一种委婉说法（euphemism）”，因为战术核武器并不像手术刀那样精准可控。

战术与战略核武器的另一个区别在于射程。战术核武器射程相对较短，主要在战场上使用，可由卡车运送；而战略核武器则以远程导弹为载具，跨越大洲，打击敌人后方。

因此，战术和战略核武器的使用目的也不相同。使用战术核武器是为了在战场上获得优势，扭转战局，而动用战略核武器基本上就是打赢了整场仗。

俄罗斯战术核武器储备如何？

美国科学家联合会估计，目前全球约有1万2700枚核弹头，俄罗斯和美国分别有近6000枚，占总量的近90%。

据英国广播公司（BBC）报道，俄罗斯有大约2000个战术核武器，且正在加大投资，以提高其射程和精准度。

这些战术核弹头可安装在各种类型的导弹上，也可作为反舰导弹、鱼雷和深水炸弹，从飞机或船只上发射。

美国方面已在北约国家部署了大约100个美军的战术核武器。

俄罗斯投入使用可能性多大？

俄乌战争以来，普京已多次发出使用核武器的威胁。普京9月21日宣布实施“部分动员令”时强调：“当我国的领土完整受到威胁时，我们一定会尽一切可能保护俄罗斯和我们的人民。这不是虚张声势。”

这被认为是普京的又一次核威胁。乌克兰总统泽连斯基在之后的采访中称，他不认为普京的核威胁是“虚张声势”。

那么普京真正投入使用核武器的可能性有多大？

俄罗斯核武器专家波德维格（Pavel Podvig）接受《大西洋》杂志访问时说，普京和俄罗斯高级官员对其防御政策的阐述基本一致，那就是只有当俄罗斯本国领土受到威胁时，才会考虑使用核武器。

台湾政治大学汤绍成教授9月发表文章称，俄罗斯不太可能在前线使用核武器，因为爆炸产生的核尘埃会伤及俄方自身。

但汤绍成也在文中指出俄罗斯使用战术核武器的三种可能情形。第一是在乌克兰上空引爆核弹，以电磁脉冲来瘫痪乌国电子设备；第二是在黑海水面上引爆，达到威慑效果，同时避免重大伤亡；第三是攻击乌克兰的军事基地，或打击首都基辅，造成大规模伤亡，包括消灭乌国的政治领导层。

《大西洋》杂志也从普京个人层面分析了动用核武器的可能性。俄军节节败退的背景下，如果有更多俄罗斯精英出来反对甚至公开批评普京，那么普京可能就会动用核武器，来展示自己仍然是一个强有力的领导者，同时避免俄乌战争被看成是一个“耻辱性的失败”。

能提前预判吗？

动用核武器之前，俄罗斯难免要做一些“准备”。这些准备既包括提升核弹头储存地的战备状态、指派潜艇出海或机动导弹离开基地，也包括对美国和北约可能的回应做好准备。

美国米德尔伯里国际研究所（Middlebury Institute of International Studies）的核不扩散专家刘易斯（Jeffrey Lewis）接受《大西洋》杂志访问时便提到了这一点：“俄罗斯在使用任何水平的核武器之前，全国上下的警戒水平都会提高。”

虽然这种“准备”会向外界释放出一定的信号，但战术核武器分布在俄罗斯全国47个不同地点，分散的布局无疑增加了预判的难度。

此外，俄罗斯还有二十多个“双重用途”（dual use）的核弹头运载系统，这一运载系统既可携带常规弹头也可携带核弹头，甚至能在中途替换两者，使俄罗斯的具体行动更扑朔迷离。

国际态度如何？

对于俄罗斯的核威胁，法国总统马克龙10月12日在接受当地电视台采访时称，法国的核原则基于“国家的根本利益”，如果乌克兰遭核攻击，法国的利益不会受到直接影响。

马克龙的回应被《金融时报》等西方媒体解读为“法国不会以核武器回应”，违反了“战略模糊”原则，而遭到北约内部批评。

英国国防大臣华莱士（Ben Wallace）就在12日开始的北约成员国国防部长会议上公开表明，这“暴露了马克龙的底牌”。

到目前为止，美国对俄罗斯的核威胁仍然保持“战略模糊”态度。

但拜登总统也于10月6日在民主党参议员竞选委员会上发出警告，目前“世界末日”的风险处于1962年古巴导弹危机以来的最高水平。“我们非常了解他（普京），他说可能使用战术核武器，没有在开玩笑。”