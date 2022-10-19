国会山骚乱事件 特朗普会否出席供证成焦点

美国国会众议院特别调查委员会星期四（10月13日）举行第九场国会山骚乱听证会。委员会成员最后以9票对0票，一致通过传召前总统特朗普。特朗普会否出席供证，这又如何影响来临的中期选举？

去年1月6日，大批特朗普支持者暴力冲击国会，试图阻止选举结果认证程序。这起事件造成五人死亡、约140名执法人员受伤。

这场听证会上发布的视频显示，众院议长佩洛西在国会遇袭时被困将近五小时，忙着四处打电话讨救兵，试图控制局势。她当时与时任副总统彭斯通话，并嘱咐他“不要让任何人知道你的行踪”，示威者当时在国会大厦外高喊着对付彭斯的口号。

听证会上还揭露了美国特勤局早在1月6日以前，便得知一些特朗普支持者利用网络论坛讨论包括闯入国会的暴力计划。

2021年1月6日，一群特朗普支持者闯入国会大厦，期间曾与执法人员发生冲撞。（路透社）

此外，委员会也提出更多证据表明，特朗普的女儿伊万卡和前国务卿蓬佩奥等人曾劝告特朗普他已竞选失败，应该遵循法院的裁决，即选举结果没有发生欺诈行为。

不过，特朗普继续试图推翻总统选举结果，至今依旧重复着“选举被偷”的谎言。

特朗普前幕僚长梅多斯的助手哈钦森（Cassidy Hutchinson）在供证时回忆说，特朗普曾对梅多斯说过类似“我不希望人们知道我们输了，这太丢脸了”的话。

特朗普随即在他创立的社交平台Truth Social上反击称：“他们为什么等到最后一刻（才决定传召我）？因为这个委员会是个彻头彻尾的失败，只会让我们国家进一步分裂。顺便说一句，我们国家的情况非常糟糕，是全世界的笑柄。”

他目前未就是否会遵循传票表明立场。

外界普遍认为特朗普将不会遵守传票

调查委员会传召特朗普作证背后的原因众说纷纭，不过外界普遍认为特朗普不会遵守传票。

有人认为，委员会这么做是为了杜绝特朗普日后借题发挥。纽约大学法律教授吉勒斯（Stephen Gillers）说：“对于委员会发出传票的原因，有各种解释。我认为最令人信服的理由是，它希望防止特朗普之后抱怨委员会不公，没有给他机会供证。委员会就是在说‘你的机会来了’。”

彭博社报道则指出，此举表明委员会决心要让特朗普为他在这起事件中的角色承担责任。

众议院调查国会骚乱事件特别委员会主席、民主党籍众议员汤普森说，特朗普是1月6日骚乱事件的中心人物。“他必须对此负责，对自己的行为负责。他必须对那些冒着生命危险捍卫我们民主的警察负责。他为了继续掌权而试图作废数千万张选票，他必须为这些选民负责。”

委员会副主席、共和党人切尼（Liz Cheney）则说：“每一次为前总统（特朗普）的行为开脱或辩解，都在削弱我们国家的地基……如果没有问责制，这一切将成为常态，而且会再次发生。”

美国国会众议院特别调查委员会10月13日举行第九场国会山骚乱听证会时，播放前总统特朗普在白宫发言的影片。（路透社）

《纽约时报》引述消息人士报道，特朗普私下曾向助手表示，愿意出席供证，但前提是供证全程必须进行直播，以免视频以他讨厌的方式剪辑。据悉，委员会和相关人员正在讨论是否接受特朗普直播供证。

但外界普遍认为，特朗普很可能不会遵守传票，因为他在担任总统时，曾拒绝在对他的弹劾案供证。

不过，特朗普可能再次发挥他擅长的拖字诀，以期共和党在11月中期选举重夺众议院控制权，并解散调查委员会。就算特朗普决定供证，也可选择出席闭门听证会，但拒绝回答问题。

根据FiveThirtyEight的期中选举预测模型，民主党人有略微优势，保持对参议院的控制权；而共和党人则以七成的概率，被看好可赢得众议院。

民调：听证会对特朗普支持率影响不大

尽管特朗普被法律案件和丑闻缠身，但这并未对特朗普的支持率造成太大波动，甚至形成共和党人为了在中期选举中争取支持而去质疑选举合法性的“歪风”。

除了国会山骚乱事件调查，特朗普还面对纽约检察官对他的起诉，以及联邦调查局对他卸任后将高度机密文件带回海湖庄园的调查等。

根据美国蒙莫斯大学于9个月27日公布的一项民调显示，38％的美国人认为特朗普对骚乱事件负有“直接责任”，低于6月份的42%。

（图／陈锐勤）

民调还显示，29%受访者认为拜登是通过欺诈手段赢得总统选举，其中高达61%的共和党人这么认为。这项民调是于9月21日至25日通过电话方式，向美国806名成人进行。

（图／陈锐勤）

美国媒体称，不少共和党选民直言他们没有观看听证会，并且会继续支持特朗普。

（图／陈锐勤）

根据彭博社报道，254名共和党人曾声称2020年的选举被偷或对选举结果提出质疑。他们包括185名现任州长、总检察长或美国参众两院议员等，其中许多人今年正寻求连任，另外69名为候选者。

《纽约时报》则指出，这些候选人代表一种在共和党内蔓延的“歪风”，破坏了民主的一个基本原则，那就是选民决定选举，首选人接受结果。

对于一些共和党候选人而言，他们对2020年总统大选表明立场，很多时候成为他们进入共和党，争取特朗普支持的代价。

据报道，在被看好将胜选且质疑2020年总统大选结果的共和党候选人中，有七成获得特朗普支持。

下来可能发生什么事？

若特朗普不遵守传票，众议院将表决是否把此事转交司法部，到时司法部长加兰（Merrick Garland）将决定是否提控特朗普。一旦罪成，他可面临一至12个月监禁的刑罚。

特朗普的两名前助手就因违抗传票，拒绝为国会山骚乱事件作证而遭到司法部以藐视国会罪名起诉。其中一人是特朗普长期的政治策略师班农（Steve Bannon）。司法部指，班农多次暗示自己可能会合作以试图拖延提控，建议法官判处他六个月监禁和20万美元的罚款。案件将在10月21日下判。

特朗普长期的政治策略师班农因藐视国会被判罪成，案件将在星期五（10月21日）下判。（路透社）

不过，委员会若真的决定把事情转介给司法部，主要还是具象征意味，实际意义可能不大。这是因为司法部已经在对这起事件展开调查，并不需要委员会的刑事转介。而委员会副主席切尼确信，调查人员已经收集足够证据来对特朗普作出提控。

委员会将在下来数周讨论将如何公布完整的调查结果，预计将在年底前公布。委员会曾说，或许会有一份中期报告，但未透露日期等细节。

最终报告将从超过一年的调查工作取重点，包括调查人员搜集到的13万份资料，以及超过1000名证人的证词。

委员会料将对法律方面提出改革建议，以巩固美国的选举制度，防止类似的骚乱事件再次发生。