朝鲜两天发射逾350炮弹轰击“缓冲区” 韩国警告：严重危害朝鲜半岛和平稳定

朝鲜在周二（10月18日）晚开始的14小时内，炮轰韩朝东西海上边境“缓冲区”，前后三轮发射350多发炮弹。对于朝鲜密集挑衅，韩国予以严正警告，告知此举严重危害朝鲜半岛至国际社会的和平稳定。

韩国联合参谋本部说，朝鲜周二晚上10时许在黄海道长山串一带向西部海域发射了约100发炮弹，接着于23时许从江原道长箭一带朝东部海域发射了约150发炮弹。炮弹均落在韩朝依据《九一九军事协议》划设的海上缓冲区内北方界线北侧，未落入韩国领海。

周三中午12时30分，朝鲜再从黄海南道沿岸郡一带向西部海域发射了100多发炮弹。炮弹也落在北方界线（NLL）以北的缓冲区。

韩军指出，朝鲜向缓冲区发射炮弹的行为公然违反2018年签署的《九一九军事协议》，朝鲜接连不断的挑衅严重危害朝鲜半岛至国际社会的和平稳定。韩军在韩美紧密合作体系下，严密追踪和监视朝鲜动向，并加强戒备应对。

分析指出，朝鲜此次武力示威是针对韩国17日启动的“护国军演”，以及在江原道铁原郡进行的炮弹射击。

朝鲜军总参谋部15日谴责：“今天上午敌人（韩国）进行军事挑衅，再次发射10多发放射炮，于是我们下达了进行威胁警告射击的指示。”

学者：朝鲜故意挑衅 诱导韩国先废除军事协议

韩国的朝鲜研究所校长梁茂进指出，韩美正在江原道铁原的韩朝地上“缓冲区”以南进行射击训练，朝鲜故意以违反《九一九军事协议》的方式闹事，要诱导韩国先宣布废除协议。这是为了将废除协议的责任全部推给韩国，并以此为借口进行第7次核试验等战略性挑衅。

韩国《中央日报》引述执政党高层官员的话报道，近期朝鲜接二连三的武力挑衅，尹锡悦政府一致认为，不率先废除《九一九军事协议》。

该官员表示，如果韩国宣布废除《九一九军事协议》，朝鲜很有可能以更加严重的方式明目张胆地进行军事挑衅。

朝鲜大学院大学教授金东烨表示，为了管理危机，避免爆发冲突，有必要维持《九一九军事协议》。

原本专家普遍认为，考虑到中国共产党正在召开二十大，朝鲜应该不会发起挑衅，但实际情况出人意料。

美国史汀生中心高级研究员罗伯特曼宁对《美国之音》说，朝鲜此次炮击是想造成“假危机”，表达对韩美联合军演的愤怒。同时，平壤此举也可能是展示对中国的不满，中国可能施压要朝鲜在二十大召开期间不要进行第7次核试验。

另有分析认为，朝鲜看中国脸色，不敢发射导弹以免刺激中国，才选择向韩国试射炮弹。

由于韩军“护国军演”将持续到28日，韩军方认为朝鲜有可能再次发起挑衅，正在强化应对态势。