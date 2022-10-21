特拉斯辞职成英国历来任期最短首相

特拉斯同意在最迟下星期五完成保守党新党魁选举程序，以维持国家经济的稳定和安全。在选出接班人之前，她会继续担任看守首相。不过在野党不买账，指保守党不能一再通过自行撤换领导人来解决问题，并呼吁立即举行大选。

（伦敦综合电）英国首相特拉斯在党内外压力持续加大之下宣布辞职，上台至今只短短45天，成为英国历来最“短命”的首相。她将在下星期保守党选出新党魁后正式下台，反对党则要求立即举行大选。

伦敦时间星期四（10月20日）下午1时30分（新加坡当晚8时30分），特拉斯在首相府外发表简短声明，宣布她已向国王查尔斯三世递交辞呈。

她说，在经济和国际局势极不稳定时期执政，她面对英国家庭和企业为如何支付账单烦恼、俄罗斯对乌克兰的战争威胁着整个欧洲大陆的安全、英国发展长期被低经济增长拖累等，身为首相的使命是要改变这一切。

“我们兑现了协助人们支付能源账单和削减国民保险的承诺。我们提出低税、高经济增长的愿景……但我意识到，按目前的情况来看，我已无法实现竞选承诺。”

特拉斯说，她当天上午同保守党1922委员会主席布雷迪举行了闭门会谈，同意在下个星期内完成新党魁选举程序，以维持国家经济的稳定和安全。在选出继任者之前，她会继续担任看守首相。

布雷迪过后说，新党魁选举最迟下星期五（28日）完成。

特拉斯是英国四年里的第三位首相，她的继任者将是一年内的第三人，反映出英国近年政局极度动荡。在她之前，英国任期最短的首相是1827年病逝任内的坎宁（George Canning），他在位119天。

特拉斯的可能继任者包括前财长苏纳克、下议院保守党领袖莫当特、前内政部长布雷弗曼、贸易部长巴德诺克等，上星期五就任的新财长亨特已表明无意竞逐。

传约翰逊参选党魁要东山再起

更引人注意的是，据主流媒体《泰晤士报》的报道，前任首相约翰逊会参选党魁，试图东山再起。

在野的工党、自由民主党和绿党等都呼吁立即举行大选。工党党魁斯塔默说，保守党不能一再通过自行撤换领导人来解决问题。

特拉斯9月6日上台以来风波不断，上月公布的迷你预算案因包括一系列减税措施，引发金融市场震荡，迫使她逆转政策并撤换财长，声望受重挫。

在特拉斯辞职前一天，内长布雷弗曼已辞职了，并在辞呈中暗讽特拉斯不肯为自己的过错负责。当天稍晚，保守党议员还在一场针对政府决策的国会表决中公开争吵，凸显特拉斯威望已荡然无存。

星期二公布的YouGov民调结果显示，多达80%的受访者不支持特拉斯，她成了英国历来最不受欢迎的领导人。另一项针对保守党党员的调查也显示，多数人认为她应该下台。

为保住相位，特拉斯任命频频批评她的前交通部长沙普斯为新内长，希望通过擢升不同派系的人来安抚党内反对者。她星期三在国会接受质询时还坚称自己是“斗士”，不会退下，但随着越来越多党内议员要她立刻辞职，她一天后放弃战斗。

法国总统马克龙对特拉斯下台表示难过，并希望英国尽快恢复稳定。

白宫说，无论谁接替特拉斯，美国都将和英国新首相维持密切联系。