英国新首相角逐战即将展开 前财长苏纳克大热 约翰逊紧随其后

（伦敦综合电）英国首相特拉斯宣布辞职后，新首相的角逐战随即展开，前财政部长苏纳克是最被看好的人选，前首相约翰逊紧随其后。分析指出，无论最后谁登上首相大位，都得接管一个濒临经济衰退的国家，面对种种棘手的挑战。

苏纳克也是上回党魁选举的大热门，在9月初同特拉斯进行最后对决，结果败阵。可是，他在决战前的五轮投票中都得票最多，特拉斯一路排第三，直到第五轮才上到第二位，最后胜出。如今特拉斯狼狈退下，苏纳克自然呼声最高。

不过，苏纳克今年受两起丑闻困扰。一是他富有的妻子被揭逃税，二是他被揭仍然持有美国绿卡，这些都可能让他的声誉打了折扣。

英国赌盘至今仍看好苏纳克，英国博彩公司Sky Bet将他列为新首相的第一热门人选，赔率为1赔0.9。

至于其他可能人选，按最新盘口热度来看，仅次于苏纳克的是刚下台不到两个月的前首相约翰逊，赔率为1赔1.1。

约翰逊本人尚未表态是否会参选党魁，但据《卫报》综合英国各媒体报道，他已获得38名至50名保守党议员的支持。

博彩公司热门榜上的第三人是下议院保守党领袖莫当特（Penny Mordaunt，49岁），她的赌盘赔率为1赔8.8。莫当特星期五表态将竞选党魁。

莫当特在上回党魁选战的前四轮投票中都排第二，后来才被特拉斯超越。她最大的弱点是被指缺乏处理经济问题的经验，而当前英国最迫切须要解决的正是严重的国家经济问题。

其他可能人选包括日前因违反信息安全规定而被解职的内政部长布雷弗曼（Suella Braverman，42岁）。另一潜在人选国防部长华莱士已表明不会竞选党魁，并称自己倾向支持约翰逊接棒。

调查机构Opinium的最新民调结果显示，如果苏纳克对垒约翰逊，44%受访者支持苏纳克当首相，31%支持约翰逊；如果苏纳克对垒莫当特，45%支持苏纳克，23%支持莫当特；如果莫当特对垒约翰逊，36%支持莫当特，33%支持约翰逊。

分析：决策者面临一系列艰难取舍

伦敦玛丽女王大学政治学教授贝尔认为，英国当前必须选出一位能够明确传递政策信息的领导人，苏纳克有这个能力。

他不看好约翰逊。“我不认为国会议员想要再推选他们几个月前刚罢黜的人。之前有三分之二的选民希望约翰逊辞职，如今要约翰逊重新领导纯粹是幻想。”

伦敦国王学院经济学和公共政策教授波特斯则说，现在很难看出保守党有能力做出任何重大的政策变革。“在税收和支出方面，他们要做的就是避免再次破坏政府的公信力。他们必须谨慎行事。”

凯投宏观（Capital Economics）的资深市场经济师戈尔特曼说，英国前景仍然不稳定，决策者面临一系列艰难的取舍。

彭博社综合经济分析师的看法报道，特拉斯的继任者一样要面临平衡财政的压力，而削减公共支出或增加税收总是伴随着争议和选民不满。在没有大选的授权任命、保守党内部暗流汹涌、任何失误都会招致市场惩罚的处境中，保守党新领导人要完成政治任务并不容易。