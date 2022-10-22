美国务院批准向日本出售 逾6亿元防空导弹与配备

（华盛顿综合电）美国国务院批准向日本出售“标准-6”防空导弹和相关设备，让日本提升导弹防御能力。

美国国防部星期四（10月20日）发表声明说，日本政府要求美国出售最多32枚“标准-6”（Standard Missile 6，简称SM-6）防空导弹，以及其他设备与服务。美国国务院已批准这项潜在交易，目前正等待国会批准。这项交易估计价值4亿5000万美元（约6亿4200万新元）。

美国国防部说，这个拟议中的军售计划“将提升日本的防空和弹道导弹防御能力，以对抗区内的潜在敌人，同时也将为美日安全同盟提供最新和最先进的军备，进一步提升美日军事相互操作性”。

SM-6防空导弹由美国军工巨头雷神公司（Raytheon）研发，是一款三用途导弹，是唯一可以执行防空作战、弹道导弹防御、反水面作战任务的武器，最大射程240公里，可拦截3万米高度内的各种固定翼和旋转翼飞机、无人机及反舰巡航导弹。

美副国务卿与日韩副外长将举行三方会议

另外，美国国务院星期四发文告说，美国副国务卿谢尔曼10月24日至26日访问东京，与日本外交部副部长森武雄和韩国外交部副部长赵贤东举行三方会议。谢尔曼也会分别与日韩副外长举行双边会谈。

朝鲜近期以前所未有的速度进行导弹试射，美日韩对平壤的挑衅行为表示严重关切。

美国国务院一名高级官员说：“我们会讨论一系列课题，包括朝鲜今年多次发射弹道导弹、中国问题，以及俄罗斯无端对乌克兰发动毁灭战争……我们准备全面探讨与区域安全相关的议题，而台湾占了其中一大部分。”

这是美国国务院第二号人物今年5月以来第四次访问印度—太平洋地区。文告说，谢尔曼此行显示美国对印太地区及其亚洲盟友日韩的持续承诺。