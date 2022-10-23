各获过百议员力挺选英相 苏纳克与约翰逊料将对决

（伦敦综合电）英国保守党党魁与首相争夺战的形势逐渐明朗化，最终很可能是前财政部长苏纳克和前首相约翰逊两雄对决的局面。综合英国媒体的报道，两人都已跨过参选最低门槛，获得至少100名议员的签名支持。

到截稿为止，约翰逊和苏纳克都未表态确定参选，但英媒普遍报道，苏纳克这个第一热门人选率先跨过参选门槛，得到114名保守党国会议员的支持。

英国广播公司和天空新闻后来报道，约翰逊已得到至少100名议员的支持。《星期天泰晤士报》首席政治评论员希普曼也在推特上引述约翰逊身边的消息人士说，约翰逊得到100名议员支持，并有望接替特拉斯再次出任首相。

苏纳克阵营星期五发出消息说，他的支持者当中包括许多现任和前任内阁部长，如现任安全部长图根达特、前财长兼卫生部长贾维德和前卫生部长考克。

贾维德说：“苏纳克有能力应对国家正面对的挑战，他是领导我们的政党和带领英国前进的合适人选。”

国会议员埃尔伍德透露，他是表明支持苏纳克的第100人。“现在是让中间派、稳健，以及能负起财政责任的政府上台、在国内和国际负起领导重责的时候了。”

约翰逊缩短假期急返伦敦

约翰逊缩短海外假期，星期六上午回返伦敦。

支持约翰逊的贸易部长达德里奇早些时候说，约翰逊有足够的议员支持，可以角逐党魁及成为新首相。“他要重新领导了，他已准备就绪。”

达德里奇和其他支持者认为，约翰逊有胜出的优势。“他是唯一曾经在选举中胜出的人，无论在伦敦、带领英国脱欧或争取选民授权，他都有实际战绩。”

英媒报道，约翰逊联系党内议员时承诺，如果当选将“采取更包容的治理方式，让唐宁街的运作更有纪律”。

国防部长华莱士已表明倾向支持约翰逊。《每日电讯报》报道，贸易部长巴德诺克和前内政部长布雷弗曼也考虑支持约翰逊，认为这有助于团结党内右派。

不过，安全部长图根达特向约翰逊公开喊话，要他退出竞选。他说：“现在不是玩政治游戏、解决恩怨或向后看的时刻。”

率先宣布参选的下议院保守党领袖莫当特至今只得到22人支持。莫当特说，她在党内同僚鼓励下参选，她承诺团结全民，兑现保守党的承诺，并赢得下届大选。

保守党议员塞利说，他相信莫当特是“团结和领导”保守党的最佳人选。

穆迪降英国信用评级展望

民意调查公司YouGov的最新民调显示，现在每五名选民中就有三人希望提前举行大选，与反对党的要求一致。工党和其他在野政党说，只有选举才能结束持续了数月的政治乱局。英国最迟须在2025年1月举行下届大选。

国际评级机构穆迪星期五将英国信用评级展望下调至负面，理由之一是英国的政策不可预测性增大。不过，它仍把英国主权评级维持在Aa3。

穆迪说，英国可能增加借贷和政策可信度持续减弱，使它的偿债承受能力存在风险。

前不久，当现任特拉斯政府公布了减税计划而引发市场震荡后，惠誉和标普双双将英国评级展望下调至负面。

新财长亨特表明，会全力恢复市场对英国公共财政的信心。他准备在10月31日宣布新财政计划，以降低公共债务在中期经济产出的占比；不过新计划是否会受党魁选举影响而推迟出台令人关注。