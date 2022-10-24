共和党把高通胀归咎拜登政策 民生课题成为美国中期选举主轴

近日一个盖洛普民调显示，美国选民更信任共和党应对紧迫经济问题的能力，共和党在民生领域领先民主党11个百分点。众议院议长佩洛西星期六向民主党候选人疾呼，中期选举结果将在美国家庭的餐桌决定。

（华盛顿综合电）美国两个星期后就要举行中期选举，通货膨胀高企和经济衰退风险在冲刺阶段成了竞选焦点，共和党把问题归咎于总统拜登的大规模支出计划，原本主打堕胎权、拥枪权、罪案严重的民主党不得不在民生课题上应战。

近日一个盖洛普民调显示，选民更信任共和党应对紧迫经济问题的能力，共和党在民生领域领先民主党11个百分点。众议院议长佩洛西星期六向民主党候选人疾呼，中期选举结果将在美国家庭的餐桌决定。

宾夕法尼亚州民主党籍众议员怀尔德（Susan Wild）近日在电视辩论中强调，降低物价是她的优先任务。她说：“我自己给车子加油，自己采买日常杂货，我能感受到人们的痛苦。”

怀尔德计划把自己的选区打造成高科技制造业枢纽，并批评共和党对手、铝质颜料公司总裁舍勒（Lisa Scheller）把美国工作外包到中国。当地共和党领袖则反驳，指拜登把美国经济搞砸了。

新泽西州民主党籍众议员马利诺夫斯基（Tom Malinowski）大力宣传，民主党在降低药物价格、促进半导体生产活动等方面的政策成就。他提出多项对抗高通胀措施，包括打击厂商哄抬价格、增加合法移民以解决劳工短缺问题、通过惩罚产油国来迫使他们降低油价等。

共和党候选人基恩（Tom Kean Jr.）则指马利诺夫斯基是通胀飙升的帮凶。他承诺当选后将扭转失控的政府开支和降低税务，阻断通胀上涨趋势。

佩洛西指责共和党人 对冠病疫情管理不善

众议院民主党籍议长佩洛西星期六特别致函民主党议员，提醒他们告诉选民，为缓解通胀压力，他们已做了些什么；民主党候选人也应表明，若当选会采取哪些行动。

佩洛西写道：“来临大选将在餐桌上定胜负。……我们必须针对美国家庭为什么正在承担更高的物价，传达明确、令人信服的信息。”

佩洛西指责共和党人对冠病疫情管理不善，导致人们失去工作、小企业关闭，并阻断了供应链。她也说，俄罗斯入侵乌克兰加剧了全球通胀问题，贪婪的企业和特殊利益集团正试图利用这场危机哄抬价格。

美国财政部21日公布数据显示，2022财年美国财政赤字达1.375万亿美元，较2021财年2.776万亿美元的数字减半。拜登当天表示，2022财年财政赤字数据减半“证明了我们正在负责任地恢复经济”。