逾万民众伦敦抗议游行 呼吁英国重返欧盟

（伦敦综合讯）大批抗议者在伦敦市中心游行，呼吁英国重新加入欧盟。

据《卫报》报道，来自英国各地的抗议者长途跋涉到伦敦，参与星期六（10月22日）的全国回归欧盟游行。警方估计约有1万5000人参与游行。

科尔（Peter Corr）是游行的组织者之一。他说：“要求重新加入欧盟是一种爱国行为。”

参与游行的布雷（Steve Bray）自2019年以来，一直都反对脱欧。他说:“脱欧破坏了我国经济。我们现在必须举行大选。”

若约翰逊就是答案 抗议者：那就太荒谬了

议会广场花园是游行的最后一站。抗议者挥舞欧盟旗帜，高举标语牌。

一些标语牌上写着“脱欧永远不会奏效”“为更低关税加入欧盟”，以及“我们支持罗马生菜（romaine）”。

60岁教师阿吉巴德（Nikki Ajjibade）来自伦敦西北约155公里外的沃里克郡。她说：“我们现在所处的情况，可以直接追溯到2016年的公投，那应该是一次咨询公投。脱欧不是绝对多数的结果。”

她说：“我们需要一个明智的政府。如果他们认为约翰逊就是答案，那就太荒谬了。约翰逊（如果上台）将是保守党棺材上的最后一颗钉子。”

对于英国如何重新加入欧盟的问题，布雷说：“我们应当通过谈判达成协议，恢复关税同盟、单一市场，并从那里开始取得进展。”

据悉，游行原定上个月举行，但因英女王去世而推迟。

英国首相特拉斯的小型财政预算引发经济危机和辞职宣布引发政治危 机，一些欧洲领导人、学者和媒体认为，英国脱欧是英国陷入政治动荡和经济危机的根本原因。