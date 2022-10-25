两对手退出党魁竞选 苏纳克成英国首位印度裔首相

（伦敦综合电）英国保守党党魁选举尘埃落定，前财长苏纳克作为唯一候选人，自动成为党魁，并将出任首相。这将是英国历史上首位印度裔首相，也是英国200多年来最年轻的政府首脑。

苏纳克确定成为党魁后即刻同保守党议员闭门聚会，他指出保守党面对生存危机，须要全党上下团结一致应对。他强调确保经济稳定，是他的首要任务。他会组成一个包容党内各派的新内阁来处理眼前危机，并且会尽力兑现保守党在2019年大选对选民的承诺。

苏纳克也说，不会提前解散国会，重新寻求选民委托。近期的民调显示，在野工党的支持率已领先执政的保守党，如果现在举行大选，选情明显对保守党不利。

在伦敦当地时间星期一（10月24日）下午2时（新加坡时间昨晚9时）保守党党魁提名截止时，只有苏纳克（42岁）达到了候选门槛，他得到党内近200名议员的支持。在没有竞争对手情况下，他自动成为保守党新党魁。

前首相约翰逊星期天晚上宣布不参选，为苏纳克清除了一大障碍。星期一提名截止前一刻，下议院保守党领袖莫当特宣布退出。于是，保守党1992委员会主席布雷迪宣布苏纳克为新党魁。

之前，约翰逊星期天晚说，已取得102名议员支持，但他坦承无法团结保守党，因此决定退出。莫当特团队星期一早上还说，她已得到超过90名议员的支持，但她最后一刻说：“我们都需要为国家、为彼此、为里希·苏纳克团结一致，为国家的利益共同奋斗。”

选前约翰逊曾联系苏纳克和莫当特，希望三人“为了国家利益团结起来”，但三方无法取得共识。英国媒体报道约翰逊和苏纳克星期六晚谈判了约三小时，但未能达成协议。约翰逊隔天与莫当特会谈，但莫当特拒绝支持他。

保守党主席贝瑞呼吁全党支持苏纳克

在党魁选举结果出炉后，保守党主席贝瑞呼吁全党团结起来支持苏纳克。贝瑞发表声明说：“现在是全党团结一致，全力支持苏纳克的时候了。他得开始着手应对英国面临的挑战，这是项艰巨的工作。”

前首相特拉斯说，她将全力支持苏纳克。特拉斯在推特上发文说：“祝贺苏纳克当选保守党领袖和受委为下一任首相。我将全力支持你。”

英国现任财长亨特说，英国公共财政、市场信誉和国际声誉受到了严重打击，苏纳克是能够恢复稳定和信心的领导者。

苏纳克出任首相后将面临一系列艰巨挑战，包括能源危机、物价飙升、经济可能衰退、缓解金融市场动荡、恢复国内外投资者信心、保守党内部分裂等。

除财经问题以外，苏纳克还须面对重要的外交挑战，包括与美国等传统盟友的关系、对俄乌战争的态度、对华政策等。在上一次竞选中，他常被指责过于软弱。一些论者认为，面对其并不熟悉的外交领域，苏纳克可能会“萧规曹随”，承继前两位首相的外交政策，坚定地与美国保持步调一致。