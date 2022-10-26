获国王查尔斯任命 苏纳克受委英国首相 吁全民齐心共度危机

（伦敦综合电）英国保守党新党魁苏纳克获国王查尔斯三世任命为首相。苏纳克以首相身份第一次发表讲话，强调国家危难当前，呼吁全民同舟共济、共克时艰。

查尔斯三世星期二（10月25日）上午接受原首相特拉斯的辞呈后，随即委任苏纳克（42岁）为首相。这是英国这位新君主第一次任命首相。

苏纳克近中午时分（新加坡晚上7时）在唐宁街10号的首相官邸外说，经济是他须优先处理的急务。“经济稳定和信心将是本届政府议程的核心。这意味艰难的决定即将到来。”

他承诺重建人们对政府的信心，带领国家度过经济危机。“我完全理解情况有多艰难……我也明白，经过这一切之后，我必须努力恢复信任。我只能说，我并不害怕。我知道我身负重任，我希望不负所托。”

在苏纳克演讲前，特拉斯在首相官邸最后一次主持内阁会议。她祝苏纳克“一切顺利”。

苏纳克向特拉斯致敬时说，她施政中犯的是一些无心之过，她其实是一心促进经济增长。“这是一个崇高的目标。”

新内阁成员出炉 亨特留任财长

苏纳克星期二下午开始组织内阁，亨特留任财政部长，应会按照原定计划，在10月31日公布市场密切关注的财政计划。

亨特坦承未来将是一段艰难时期。他在推特上发文说：“这将是艰难的。但在我们努力恢复稳定、信心和长期增长时，保护弱势群体、人们的就业、抵押贷款和账单，是我们首要任务。”

外交部长克莱弗利和国防部长华莱士都留任。约翰逊任内的副首相拉布再次受委为副首相，兼任司法部长。国会议员哈特受委为保守党的首席党督。

在野党则纷纷指苏纳克没有获得选民授权，继续要求解散国会，尽快举行大选。民调机构益普索的最新调查显示，62％的选民希望在今年内重新选举。

自由民主党领袖戴维说：“保守党已经破坏经济……他们害怕面对选民。”

分析指出，苏纳克政府的当务之急是设法遏制已超过10%的通货膨胀和降低能源价格。

伦敦国王学院政治学教授梅农说，苏纳克必须能向人民保证，今年冬季“不会出现普遍贫困和经济不确定的情况”。

苏纳克登上大位后面对的是内外交困的局面，除了须解决庞大的经济难题，他还得把分裂的保守党团结起来，以及处理北爱尔兰和移民涌入等一系列问题。

欧美领袖祝贺苏纳克当选

苏纳克上任首相，欧美多国纷纷祝贺，并表示希望同新政府继续合作。

美国总统拜登说，苏纳克当选是“开创性的里程碑”，意义重大。白宫说，拜登几天内将致电苏纳克。

欧盟领袖在祝贺苏纳克的同时强调，布鲁塞尔和伦敦都需要“稳定”来面对共同的挑战。

欧洲理事会主席米歇尔在推特上说：“携手合作是面对共同挑战的唯一途径……稳定是克服这些挑战的关键。”

欧洲议会议长梅措拉说，欧洲议会致力于与英国建立牢固和建设性的关系。“在面对巨大挑战的时刻，欧洲需要政治和经济稳定。”

印度总理莫迪在推特上祝贺苏纳克当选，期待两国今后在全球问题上密切合作，并加强双边经贸及其他领域的关系。

印度许多民众也对印度后裔当上英国首相感到兴奋。有人说，印度今年庆祝摆脱英国殖民统治而独立75周年，苏纳克同年出任首相更具意义。