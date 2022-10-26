新首相出身富裕被质疑 英国亚裔担忧苏纳克不知民间疾苦

亚裔对于苏纳克成为英国史上第一位印度裔首相喜忧参半，既引以为豪，又担心他不能体会平民百姓的问题。苏格兰民族党则因为他反对独立公投而感到忧虑。

（伦敦综合电）英国亚裔对于苏纳克成为英国史上第一位印度裔首相感到自豪，但有人质疑出身富裕的苏纳克是否了解民间疾苦，他当选首相也不意味着种族不平等不再是问题。

伦敦西部的特许会计师特里维迪说，他对苏纳克当选的消息“高兴得难以置信”，但也担心苏纳克不是那么平易近人。

特里维迪说：“他是精英的一分子……他不是普通上班族，不会面临我所面对的问题。”

在伦敦东部多尔斯顿区（Dalston）售卖蔬果的塞缪尔也有同感：“他不会了解普通人、工人阶级怎么生活。我们且看看他能为我们做些什么。”

苏纳克当选党魁后被爆：他2001年在英国广播公司的一段纪录片中说，自己只有贵族和上层阶级朋友，没有工人阶级朋友。

49岁的壁画画家帕特尔则说，苏纳克当选是值得骄傲的时刻，也可能是个转捩点。“身为印度人……我们来到这里工作、纳税、赚钱，但出于某种原因，我们离政治很远。我确实相信，无论意识形态如何，印度人参与政治的时候到了。如果有问题，我们不能只是抱怨，也须成为解决方案的一部分。”

住在伦敦西北部的乔希透露，他在苏纳克当选后收到许多来自印度的信息。他说：“全世界如今对他寄予厚望，让我们对他的表现拭目以待。”

自二战到苏纳克出生的1980年，英国还未出现过亚裔或非裔议员。工党后来有数名亚裔当选议员，但保守党一直到2001年苏纳克从牛津大学毕业时仍未有亚裔议员。

英国慈善机构平等信托（Equality Trust）前执行董事哈克指出：“苏纳克当选首相是很大的成就，但我们不能因此假装种族不平等不再是障碍。”

人口统计智库“英国未来”的主管卡特瓦拉则认为：“英国大多数人现在可以正确地说，首相的种族和信仰已经无关紧要。他们将以苏纳克能否控制国会的混乱局面、理清公共财政和恢复政治诚信来评断他，但我们也不应低估这一重要的社会变革。”

欧洲一名外交官告诉路透社：“苏纳克将成为英国第一位亚裔首相。这似乎不会在英国造成任何问题……想象一下法国或德国出现同样情况，那会复杂得多。我觉得这很了不起。”

苏纳克反对苏格兰举行独立公投

苏格兰反对党工党领袖萨尔瓦也说，苏纳克当选具有重要意义。他在推特上写道：“这是我们祖辈当年在英国安家时难以想象的。”

不过，对苏格兰首席部长斯特金来说，反对苏格兰举行独立公投的苏纳克上台似乎不是太好的消息。

虽然苏纳克不太可能遵循前任特拉斯的苏格兰政策，但他曾形容斯特金的苏格兰民族党“对大不列颠王国构成生存威胁”。他曾说对斯特金的态度会是“迎战并击败她”，也承诺会为苏格兰保守党提供更多竞选支援。