希望有更多时间做出正确决定 苏纳克推迟至11月发布中期财政计划

英国新首相苏纳克在首次内阁会议上说，中期财政计划将推迟至11月17日发表。他强调，“做出正确决定，并有足够时间让内阁确认这些决定”是重要的。财长亨特说，这份财政声明将升级为“完整秋季声明”，意味着声明可能包括更广泛的政策决定。

（伦敦综合电）英国首相苏纳克周三宣布，将原定下周一发布的经济策略推迟到11月17日公布，希望有更多时间就管理英国经济做出“正确的决定”。星期二就任后，他宣布组建经验丰富、包容各派的内阁，以实现团结，稳定经济，恢复信心。

根据星期二（10月25日）发布的新内阁名单，前首相特拉斯任命的财政部长亨特、国防部长华莱士和外交部长克莱弗利都获得留任；华莱士和克莱弗利此前表明，支持前首相约翰逊东山再起。

上星期辞职的布雷弗曼再次出任内政部长。与苏纳克争夺相位失败的莫当特继续出任下议院领袖。

苏纳克也任用多名约翰逊和卡梅伦时期的前部长。约翰逊执政时的副首相和司法部长拉布再次出任这两个职位，当时的地方发展、社区及住房部长戈夫也重掌旧职。

英国广播公司（BBC）分析，团结、经验和延续是此次内阁改组的主题，苏纳克显然试图广纳保守党内各派别成员入阁。

反对党批评，苏纳克重新任用布雷弗曼，表明他“把党置于国家之上”。布雷弗曼因使用个人电邮发送官方文件而辞职。消息人士称，苏纳克以官复原职换取布雷弗曼支持他竞选党魁。

新内阁星期三（26日）举行首次会议。苏纳克在会上说，原定10月31日发布的中期财政计划将推迟至11月17日发表。他强调，“做出正确决定，并有足够时间让内阁确认这些决定”是重要的。

财长亨特说，这份财政声明将升级为“完整秋季声明”。BBC说，这意味着该声明可能包括更广泛的政策决定。

亨特说，新政府首要任务是维持经济稳定及恢复人们对英国财政的信心。“这份中期财政计划极为重要。我希望确保它能证明英国债务会在中期内下降。”

市场冷静应对 财政计划推迟消息

熟悉亨特计划的官员透露，他正设法填补350亿英镑的财政缺口。据悉，政府已列出104个削减开支的选项。

财政计划推迟公布，意味着英国央行11月3日举行议息会议时，得在不清楚政府经济方针的情况下做出决策。不过，金融市场对这个消息反应不大，30年期英国国债收益率上涨10个基点至3.77%；英镑上涨0.8%至1.1564美元。

苏纳克星期三也首次在国会以首相身份接受质询，与工党领袖斯塔默展开交锋。斯塔默先礼后兵，先是欢迎苏纳克成为英国首位亚裔首相，接着指责苏纳克因害怕再次竞选党魁失败，而与布雷弗曼做了“肮脏交易”。

对此，苏纳克说，布雷弗曼做了错误判断，但承认犯错。他称，布雷弗曼将专注于打击犯罪分子和保卫边境，并批评工党对打击罪案手软及支持“无限制移民”。

斯塔默也提到苏纳克妻子被指逃税的丑闻，并指保守党搞砸经济，再度要求提前大选。他还嘲讽苏纳克，说他此前在党选败给特拉斯，而特拉斯后来“输给一棵生菜”（指特拉斯任期比生菜保质期还短）。苏纳克则反击说，工党是上届大选输家。

苏纳克承诺会保护最脆弱群体。他说：“我的工作记录是，当国家陷入困境时，我都会保护最脆弱的群体。我们在冠病疫情期间这么做了，并会再次做到。”