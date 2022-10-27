地缘政治风险持续恶化 华尔街银行家警告 美欧陷经济衰退可能性增加

（利雅得综合电）华尔街银行家提醒，随着地缘政治风险持续恶化至明年，美国和欧洲陷入经济衰退的可能性越来越大；美国前财政部长姆努钦则直指美国经济已开始衰退。

高盛首席执行官所罗门星期二（10月25日）在沙特阿拉伯首都利雅得举行的“沙特阿拉伯未来投资倡议会议”上说，经济状况将由此开始明显收紧。

经济师预计 美经济未来12个月将衰退

所罗门说，美国联邦储备局已表明将把利率提高到4.50％至4.75％的目标，然后会因为存在滞后效应而暂停加息，但如果没有看到情况出现真正的变化，例如劳动力仍然非常紧张，他预计美联储会进一步加息。

许多经济师预计，随着美联储大幅加息进一步打击需求，美国经济将在未来12个月陷入衰退。

摩根士丹利国际业务主管佩蒂加斯也说：“毫无疑问，2023年看起来有些不确定性。大致可确定的是，美国可能面对绝非超软的着陆。”

姆努钦星期三在会议上说，美国经济正处于衰退中，这种情况将持续一段时间。“我认为，我们可能看到10年期利率达到4.5％的峰值。你将看到美国的通货膨胀开始受控制，但这可能需要两年时间。”

目前经营私募基金的姆努钦也认为，中国经济将显著放缓，进而影响世界经济。

中国星期一公布第三季经济同比增长3.9％。分析预计第四季经济将延续回升势头，但受消费复苏缓慢和楼市持续疲弱影响，预计全年增幅难以超过4％。

摩根大通首席执行官戴蒙对未来同样悲观，他将地缘政治列为最关心的问题。他说：“最重要的是围绕俄罗斯与乌克兰、美国与中国的地缘政治。对我来说，这远比是否出现温和或较严重的经济衰退更令人担忧。”

俄罗斯入侵乌克兰引发的能源危机导致欧洲国家通货膨胀前所未有的升高，随着经济滑向衰退，欧洲各国政府正花费数十亿欧元为消费者和企业提供援助。

沙特未来投资会议讨论的主题环绕国家之间关系破裂，以及对国家安全、粮食安全等方面带来的负面影响。

中美博弈等地缘政治变化让世界更不稳定。姆努钦认为，美国和中国必须学会共存，并说中东的经济问题要在区域内处理。戴蒙和黑石董事长施瓦茨曼则指出，疫情导致的孤立效应，影响了人与人的沟通和相互学习的能力。