拜登：习近平知道美国不寻求与中国冲突

（华盛顿综合电）美国总统拜登星期三重申美国不寻求与中国冲突，他说中国国家主席习近平知道这一点。

拜登星期三（10月26日）与美国军方高层举行会议，在谈到中国时说“我们不寻求与他们发生冲突。”

拜登说，他经常与习近平通电话，并说美国负责任的管控与中国日益激烈的竞争；他说，“我们预料有激烈的竞争，不必是冲突。

至今拜登和习近平已经以首脑身份进行五次会谈，一般认为11月于峇厘岛举行的二十国集团（G20）首脑峰会期间，两人很可能举行会谈。

在星期三的讲话中，拜登强调，世界正在发生变化，美国将在世界有史以来最优秀的战斗力量的支持下，通过外交继续引领世界。美国会继续在一系列国际社会深切关注的问题上发挥领导作用，包括俄罗斯入侵乌克兰、气候变迁以及印太区域等。

戴琪：要恢复市场信心 须处理好美中经贸关系

同天，美国贸易代表戴琪在纽约的中美关系全国委员会年度晚宴上说，近年各界对国际贸易体系信心减弱，大家视为理所当然的全球经济运作被严重扰乱，“外界对美中贸易关系、公平竞争的信心也减弱了，这影响甚钜。为恢复信心，我认为我们必须好好处理美中经贸关系那个层面。”

她说：“有一段时期，包括美国很多人在内的外部世界希望，见到中国经济、政治改革，却没有实现。我认为这是（中国）选择的结果。”

戴琪强调，美国会与印太地区国家建立关系，并通过加强供应链来应对全球当前的挑战。她说，各国正在寻找解决冠病疫情引起的供应链混乱，以及应对俄乌战争对全球能源与食品市场冲击的方案。

前美国特朗普政府时期，华盛顿频频以贸易不公平指控北京，双方对彼此大量货品加征惩罚性关税。拜登政府去年1月上任后延续前政府政策，未取消对约3700亿美元的中国货品加征的关税。

中美关系全国委员会是个旨在促进两国关係发展的非政府组织。戴琪当天在会上同与会者对话，阐明美国的贸易政策及分析当前全球经济趋势。

当被问及美国是否可能重返跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP），戴琪说，拜登政府已发起印太经济框架（IPEF），正和印太盟国与伙伴国家朝共同利益与目标迈进。

戴琪指出，比起跨太平洋伙伴全面进展协定，印太经济框架更适合当前的世界环境。她说，当前全球仍受冠病疫情影响，供应链瓶颈仍未消除，还有全球能源与粮食市场的问题，美国的贸易伙伴都期望合作促进具韧性、永续和包容的经济，这与当年跨太平洋伙伴关系协定（TPP）谈判的时空环境有别。