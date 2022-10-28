美国经济第三季反弹 今年首次增长

（华盛顿综合电）美国官方星期四（10月27日）公布的数据显示，经济在第三季度出现反弹，今年首次出现增长。美国即将举行中期选举，这对总统拜登来说是好消息。

拜登当天发表声明说，第三季经济增长反弹，证明经济复苏“正继续向前推进”，说明政府必须采取更多措施来降低物价。

拜登说：“政府已经通过法律，从明年起降低处方药价格和健保费。我们必须做得更多。”

商务部的最新数据显示，7月至9月的国内生产总值（GDP）按年率计算增长了2.6％。整体上，消费者对商品的支出疲软，但强劲的贸易仍使经济取得良好表现。

商务部说，最新的GDP数据反映了出口、消费者支出和政府支出都在增长。

不过，高通胀侵蚀了家庭的购买力，作为美国经济基石的消费者支出在第三季仅增长0.4％，低于第二季的0.5％增幅。商品支出连续第三个季度下降，服务支出放缓，但仍呈现正数。

之前，美国上半年连续两季度都是负增长，引发人们日益担心经济正走向衰退。

利率上升对房地产市场的影响显而易见，近几个月住房建造和销售都急剧放缓。

很少经济师认为第三季强劲的贸易数据可持续下去，尤其强势美元将削弱美国商品在海外的吸引力。美国银行首席美国经济师加彭说：“不要在意标题数字，增长率正在放缓。只要进一步放缓，经济就会陷入衰退。”