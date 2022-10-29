日本追加2800亿元预算 抑制通胀振兴经济

（东京综合电）日本宣布29.6万亿日元（约2800亿新元）的追加预算，以推动经济振兴计划，抑制通货膨胀和缓解原材料成本上涨对经济造成的打击。

日本首相岸田文雄星期五（10月28日）在记者会上说：“我们将确保日本不会经历美国和欧洲那样的10％通胀……我们决定直接应对能源价格，这是近期通胀上升的主要因素。”

岸田是在日本央行宣布维持超低利率数小时后发布声明。路透社指出，这发出了双重信号，表明东京在其他经济体采取紧缩政策之际，继续向这个世界第三大经济体注入大规模的财政和货币刺激措施。

经济振兴计划的财政支出总额将达39万亿日元，其中29.6万亿日元来自追加预算。政府预计，支出计划将使通膨率在明年1月至9月间降低1.2个百分点以上，国内生产总值（GDP）增长4.6％。

由于支持率大幅下滑至可能难以执行议程的水平，岸田一直受到执政党议员的巨大压力，要求他增加支出以减轻家庭和零售商的痛苦。

政府文件显示，约12.2万亿日元将用于为企业提供更多激励措施以提高工资，以及用于应对通膨的措施；10.6万亿日元将用于资助提高抗灾能力和应对国家安全变化的计划。其他措施还包括提供津贴，让家庭电费在1月到9月间降低20％，让家庭节省约4万5000日元；政府也将提供10万日元给家庭，帮助他们支付怀孕、分娩和抚养孩子的费用。岸田上个月已延长汽油补贴和压低食品价格的措施。

岸田星期五稍早时说，包括私人捐款和其他财政措施，振兴计划的总规模将达71.6万亿日元。

第一生命研究所的经济学家星野拓哉告诉彭博社：“目前尚不清楚这个计划会否产生与其规模相匹配的需求……最突出的一点是计划中只有发放资金的措施，我认为，他们须着重于处理计划的内容而不是规模。”