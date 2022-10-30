首尔梨泰院万圣节踩踏事故 至少两人死逾百人伤

（首尔综合电）韩国首尔著名的商业区梨泰院星期六晚上举行万圣节周末派对，结果发生大规模踩踏事故，导致超过100人受伤，另有50人出现心脏骤停，今天凌晨1时截稿前已证实两人死。

韩国在冠病疫情解封后，星期六（10月29日）迎来第一个万圣节周末夜，而且是隔了三年迎来的“户外无口罩”万圣节，因此有大批民众涌入首尔龙山区的梨泰院欢庆，估计超过10万人。

不料，当地时间晚上10时（新加坡时间晚上9时）过后，现场突然发生踩踏事件。消防部门透露，死者是两名都是20多岁的男女。韩联社也报道，截至30日凌晨1时， 已有21名心脏骤停患者送入附近医院急救，多数是20多岁年轻女子。

当地媒体报道指，踩踏事故发生在梨泰院汉米尔顿酒店旁的小巷一带，多人连续摔倒。根据目击者上传到社交媒体的画面，大街上有不少消防员为倒卧在路边的民众实施心肺复苏术。有大批年轻人在现场围观，当中有说华语的女子惊恐地说：“已经有人死掉。”此外，现场还放置了多个尸袋。

消防部门证实，当地时间晚上约11时30分，共接到81人出现呼吸困难等情况的报告，另有至少50人出现心脏骤停须实施心肺复苏术。部分患者被送往附近的顺天乡大学医院。消防部门至少派出140辆救护车到场，现场也动员大量警消人员维持安全。事发后，韩国总统尹锡悦紧急指示相关部门全力支援急救患者，消防单位上调应对阶段至第三阶段，全力救助现场民众。首尔市长吴世勋在欧洲出差，目前也立刻停止所有行程紧急回国。