吁美国人拒绝政治暴力 拜登：佩洛西丈夫家中遇袭 是极端主义言论所致

（华盛顿综合电）美国总统拜登说，众议院议长佩洛西的丈夫在家遇袭是极端主义言论导致的“卑劣”事件，他呼吁美国人拒绝政治暴力。

拜登星期五（10月28日）在费城出席宾夕法尼亚州民主党年度晚宴时说，袭击者手持铁锤闯入佩洛西住家时频叫“佩洛西在哪里”，目标显然是佩洛西。

“这是卑劣的行为，美国绝对不允许。有太多的暴力、政治暴力。有太多的仇恨、太多的毒言恶语了。”

他说，这是政客肆意散播不实言论误导选民的结果。“一个政党凭什么可以说选举被剽窃、冠病是骗局，这些都是一堆谎言，难道就不会影响那些心理不太平衡的人吗？我们凭什么认为它不会腐蚀美国的政治气候呢？”

美国国会中期选举距离现在不到两星期，政治暴力事件日益增多，这起事件更让国会议员对自身安全感到不安。

民主党人警告，好些共和党候选人至今仍拒绝接受2020年总统大选的结果，这使美国民主处于危险中。

实际上，就在袭击事件发生的数小时前，美国政府刚向全国执法部门发布通知，警告针对候选人和选举工作人员的极端暴力威胁加大了。

拜登说，他同佩洛西谈话后，安排飞机让她从华盛顿飞回旧金山，照顾受伤的丈夫。佩洛西告诉他，她丈夫的情况良好。

袭击事件发生在当地星期五早晨。一名42岁男子到佩洛西在旧金山的住家找她，但她不在，结果对方以锤子攻击她的丈夫保罗（82岁）。保罗过后被送入医院，他的颅骨骨折，右臂和手受重伤。

警方：并非随机干案 嫌犯蓄意攻击

佩洛西的发言人后来发表声明说，保罗的手术成功，主治医生预计他会完全康复。

嫌犯德帕普（David DePape）已经落网。旧金山警方说，嫌犯并非随机干案，而是蓄意攻击。他将被控谋杀未遂、使用致命武器袭击、入室盗窃和其他重罪。据报道，他与抨击美国政府和科技巨头的个人博客有联系，并支持极右翼阴谋论。

民主和共和两党成员纷纷在社交媒体上声援佩洛西，不少人同意这是政治暴力言论对选民“洗脑”的必然结果。

参与调查2021年1月国会大厦遭冲击事件的共和党众议员金辛格说，前总统特朗普及其极右翼追随者散布的阴谋论激化了一些支持者。

“当你误导支持者，让他们相信政客们在操纵选举、在搜刮民脂民膏等，暴力自然会出现。我们必须制止这样的情况。”

共和党的参议院领袖麦康奈尔和众议院党鞭斯卡利斯都表示，对这次袭击感到“震惊与憎恶”。

美国司法部星期五通报，宾夕法尼亚州一名男子承认对加州一名民主党议员发出多次电话死亡威胁，包括要带枪到国会大厦找他。

亚利桑那州也发生多起蒙面人持枪监督提早投票过程的事件。这些人还把过程拍下的照片放上右翼社交媒体网站，鼓励其他人这么做。

其他事件还包括共和党州长候选人泽尔丁在竞选集会上遇袭，民主党议员贾亚帕尔在西雅图家门外被一名持枪男子威胁。据美国国会警察今年初发表的报告，2021年有超过9600起议员被威胁的案件，比2017年增加一倍多。