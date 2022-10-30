人多、巷窄、斜坡……首尔梨泰院万圣节庆如何变成踩踏惨祸

10月29日晚，首尔梨泰院发生严重踩踏事故。根据韩国当局30日最新消息，事故已造成151人死亡，82人受伤，其中19人生命垂危。

这是今年发生的又一起踩踏事故，也是韩国2014年世越号事件后，伤亡最惨重的意外。

踩踏事故发生后，大量现场目击者拍摄的意外画面在社交媒体疯传，可以看到事发时人群挤成一团、救援人员到场后采取急救措施、路旁多个蓝色遗体袋等画面。

目前，韩国当局仍在调查事件发生原因和经过。《联合早报》综合已知报道和社媒信息，整理当晚的事发情况。

人潮聚集 逐渐脱离控制

梨泰院位于首尔中心，地区内酒吧、餐厅和夜店林立，是首尔民众体验“夜生活”的主要地点之一，每年都会举行多场节庆派对。

2018年10月，在梨泰院商圈参加万圣节派对的民众。（法新社）

据报道，29日晚间，近10万名韩国民众在梨泰院附近商圈聚集，庆祝万圣节派对。这是冠病疫情以来，韩国首个不用戴口罩的万圣节活动。

随着时间推进，事发地周边开始出现混乱，在场负责人流管制的警员难以有效控制人潮。有目击者称，人群逐渐开始不守规矩，出现骚动。可是，派对里的普通民众，在现场很难意识到身处隐患，为踩踏事件埋下伏笔。

人群身陷斜坡窄巷寸步难移

踩踏事故发生在梨泰院汉密尔顿酒店旁的一条狭窄小巷，有些许坡度，整体宽度甚至不足四米。这里距梨泰院地铁站寸步之遥，附近也有很多酒吧和夜店等吸引人群的场所。由于道路狭窄，一旦人潮中发生意外，就很难及时疏散。

（制图/陈聪明）

据《纽约时报》采访的一名17岁金姓生还者（Kim Seo-jeong）回忆，她和朋友们当晚8时左右走进梨泰院小巷，当时已有大批人群在此聚集，她们几乎寸步难行。

几人尝试近一小时后，决定离开小巷回家，却发现从另一方向原路返回也困难十足。两边都有人群推搡，想从反方向通过，导致整个巷子水泄不通。

过后不久，突然有群男青年从坡上冲下，一边高喊“推！推！”紧接着，有人开始跌倒，逐渐像骨牌一样连带一片人群倒下。据她回忆，自己被身边路人推到，有人跌在自己下面，有人压在身上，场面一片混乱。

可以从社媒流传出的画面看到，事发现场水泄不通，有人试图爬上路旁建筑的二楼，寻求生机；而更多受困民众则露出呼吸不畅的表情，且不时有人高声呼救。

同时，社媒视频中也能明显听到周边店铺播放强劲音乐，声量大可能掩盖呼救，让人群中的其他人无法及时得知意外已经发生。

人满为患 影响救援

据路透社报道，梨泰院踩踏事故29日晚上10时22分左右发生。

中新社报道，韩国消防部门说当晚收到81人出现呼吸困难的报告，其中50多人有心脏骤停的情况。接到报警后，消防人员和警方在晚上10时40分左右赶往现场，进行抢救并转移伤员和死者。

离事发现场最近的消防局只有200米距离，可救援人员却难以穿过巷口两端的人群，及时抵达事故中心。

另一个韩国社媒直播画面可以看到，大批被困民众围绕在事发小巷墙边，有人跌倒，有人勉强站立支撑。救援人员在人群边际试图拉把跌倒的民众拉出来，但似乎非常困难。

10月29日晚，首尔消防和医疗部门前往事发地救援。（法新社）

救援抵达后不久，韩国消防部门当晚11时20分左右宣布，梨泰院踩踏事故案已造成两人死亡。另外，经韩国行政安全部初步估算，事故伤者将超100人。

有在现场的中国留学生拍摄到救援画面，并描述很多伤者在旁边的大路接受救治。还有目击者形容，看到不断有伤者从另一条街被抬出，进行紧急救治，但有些人最终没醒过来。

据《纽约时报》报道，韩国当局临时将45具遇难者遗体安放在首尔元孝路多功能室内体育馆（Wonhyoro Multipurpose Indoor Gymnasium），有大批韩国民众前往体育馆，搜寻自己失联的亲属是否在其中。

香港和上海前车之鉴

目前，韩国当局对梨泰院踩踏事故的调查仍在进行当中。根据网络信息，有传闻指这起事故是由大批民众争相看明星，或有人食用含有毒品成分的糖果所致，但都未得到官方证实。韩国当局也指这次事故没有明显涉毒迹象。具体原因，仍有待韩国调查部门公布调查结果。

韩国警方在事发地小巷取证调查。（法新社）

不过，综合香港1993年兰桂坊和上海2014年外滩踩踏事故的经验来看，混乱情况下人潮不断拥挤，甚至向不同方向冲，都会增加发生意外的概率。一旦有人不小心摔倒，或被人群挤倒，就会造成“骨牌效应”，人们一批一批倒下。

同时，当倒下的民众堆叠到一定高度，受挤压的人不会继续倒在人堆上方，而是以站立姿势紧紧压着人堆，如同社媒画面中出现的“人墙”一样。

2015年元旦跨年前夕，上海外滩庆祝人群发生踩踏事故。（法新社）

在事发现场极其有限的空间里，除了被直接踩伤或压伤，人群产生的压力还会让人出现呼吸不畅甚至窒息的情况。

根据英国人群科学学者基斯（G. Keith Still）的人群风险分析，如果一个空间达到每平方米七人聚集的密度时，人群的流动率就变得难以预测，还有很大的拥挤风险，就有很大概率造成压力窒息。美国城市规划师弗因（John J. Fruin）的论文也显示，在每平方米约七人的房间里，巨大的人群压力和焦虑，会让人难以呼吸。

社交媒体上的画面显示，被困人堆中的大量民众都表现出憋气和呼吸不畅的反应和表情。有一名中国籍生还者事后在社媒发文，就提到了呼吸不畅的感受。她说自己经过急诊抢救后，胸腔仍有挤压感，不敢大口呼吸。她也说“很庆幸我还活着，可我旁边的女生们……再也感觉不到疼痛了”。

踩踏事故的生还者事后发文忆述事发经过。（小红书截图）

此外，《纽约时报》的报道也指出，遇难者主要以20岁左右的青年人为主，而且女性远超男性。大多数女性个头和体积比较小，难抵住人潮推搡，在人堆中也较难突围，因此伤亡更多。

举国哀悼 总统下令彻查

梨泰院踩踏事故发生后，韩国总统尹锡悦在30日宣布举国哀悼。

国务院总理韩悳洙同日也表明，政府将把10月30日（星期天）至11月5日定为全国哀悼期，并将首尔龙山区划为特别灾难区。

韩国总统尹锡悦在总统府简报室发表讲话，并宣布全国哀悼。（路透社）

同时，许多韩国明星也在社媒转发“Pray for Itaewon”（为梨泰院祈祷）的黑白照，为事故遇难者哀悼。韩国三大电视台也宣布取消播放综艺节目。

尹锡悦在30日的声明中说，韩国政府将彻查事故原因，并会想出相应措施防止此类事故再次发生。

目前，仍有伤者在接受紧急治疗，伤亡人数也可能进一步增加。