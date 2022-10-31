人多巷窄 音乐淹没呼救声 梨泰院踩踏惨案死者增至154

韩国首尔梨泰院在万圣节前的周末发生踩踏事故，至昨晚截稿时，已造成154人死亡，包括26名外国人，102人受伤，多人伤势严重，死亡人数可能进一步增加。

踩踏惨祸于星期六（10月29日）晚上10时20分左右发生，地点在梨泰院汉密尔顿酒店旁一条仅四米宽的小路。它位于斜坡上，全长约40米，只有前后两个出口。事发当时，估计有超过10万人聚集在梨泰院所在的龙山区欢庆万圣节，其中一股人潮涌入这条狭窄的下坡路，拥挤得让人难以呼吸。踩踏事故发生前，人群中有人跌倒，后面的人跟着向前扑，人叠人叠了好几层。

网上流传的现场画面显示，许多人被挤压到动弹不得，救援人员要抢救却无法把人拉出来。（视频截图）

一名30多岁的上班族说：“听说知名网红来了，有些为了看明星一眼；有些人要回家，赶坐末班地铁。在陡斜的小路里，人群骚动，场面失控，后面的人一个个摔倒并层层叠压。”

在场目击者说，因为不知道前面的人倒下了，刚开始大家还拼命推挤，两个方向的人群同时用力，一团人像球一样前后移动。之后到处都听到尖叫声。

另一名目击者说，人们互相推挤，有人摔在他脚下，有人压在他身上。他们大声求救，但小巷里音乐太大声，他们的叫喊声被淹没了。

韩国消防当局表示，当晚10时24分开始接到求助电话，一小时内就接获81通。由于梨泰院街道许多私家车违规乱停，阻碍救护车和医护员前进，他们迟至晚上11时才抵达汉密尔顿酒店前、梨泰院派出所前的大路边，为伤者进行心肺复苏术急救。

路边急救被误以为特备节目

一些目击者说，救护队到场时，一些人以为是万圣节打扮，还在旁边唱歌跳舞，没有给他们让路，阻碍了救援行动。当警察和消防队员在路边给伤者做心肺复苏术时，一些人还以为是万圣节特备节目。

不过，一些目击者称，这是“预料之中的惨案”。事故发生六小时前，事发地点就已人头攒动，人流处于饱和状态。

韩国媒体指出，29日首尔地铁6号线梨泰院站的客流量达到了13万，这个数据是上周六（22日）的近三倍，也比疫情前同期客流量多近30%。

分析指出，9月26日韩国政府将户外佩戴口罩令由“国民义务”降级至“建议佩戴”，此次万圣节是三年来第一次“没有口罩的万圣节”，吸引大批年轻人热烈参与，过多的人流涌入为这起悲剧埋下祸根。