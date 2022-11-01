目击者：五六名男生故意推挤 或是梨泰院踩踏肇因

韩国首尔梨泰院踩踏事故目击者指出，当时有五六名男生在人群里故意推挤，这可能是踩踏惨祸发生的主因，警方已经依循这一线索展开调查。

韩国中央灾难安全对策本部10月31日通报，截至当天晚上11时，踩踏事故已造成155人死亡、其中26名遇难者是来自14个国家的外国人，另有152人受伤，其中30人情况危急。

警方召集475人调查组 搜证及分析监视器影像

事发小巷是一个宽约4米，长约45米左右的下坡路；事故发生时，整条小巷挤满了人。发生踩踏的是其中大约6米的一段，当时这大约20平方米的空间里有300多人，事故的死伤者都是在这一段当中。

韩国警方已经组织475人的调查本部，搜集目击者证词及分析监视器影像。至10月31日为止联络上44名目击者，收集了42处共52个监视器影像；调查人员也查看多个社群网站，分析网上流传的相关影像和照片。

有目击者说：“当天，在下坡路上，有个戴着兔子发带的20多岁男生高喊‘快推!’，紧跟着就出现人群倒下状况。”有些目击者说，有五六名男生在下坡路上故意推挤，导致人群跌倒、踩踏。

调查本部指出，部分民众涉嫌故意推挤前方人群，他们在社交网站上看到不少可听到有人大喊“快推、快推”的视频。当局已经着手整理相关录像和视频，正在尝试还原当晚事发经过。

未能预防踩踏事故发生，相关公务员是否应负法律责任？这也是韩国社会关注焦点之一。

10月27日，梨泰院所在的龙山区召开了“万圣节当天应急措施会议”，并发布消息称将为应对冠病疫情进行设施消毒和隔离，但没有为大量人群聚集准备因应方案。事发小巷狭窄、且是下坡路，当局却未做好安全管理，这些都可能被视为“怠忽职守”，负责人员可能会受到刑事处分。

一些人指出，警方事先预料到当天会有大量的人涌来，却只安排137名警力，这也难辞其咎。

梨泰院踩踏惨祸遇难者多，与他们没能获得紧急救治有关。虽然现场有交通警察，但无法及时疏通道路，让救护人员迅速进入事发现场，在“黄金四分钟内”给遭挤压而窒息的人做心肺复苏。

韩国政府星期一在17个城市设立吊唁堂，让民众悼念遇难者。当天，一万多名民众前往设在首尔广场的吊唁堂献花致哀。

朴姓女学生（24岁）说：“事发当天我本来也想去梨泰院的，如果那天我也在那里，可能也会不幸遇难。看到许多遇难者跟我年龄差不多，真的很伤心。”

（记者是《联合早报》首尔通讯员）