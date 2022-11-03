一天内射20多枚导弹100多发炮弹 朝导弹首跨北界线韩射三导弹回击

分析指出，这是1945年朝鲜半岛分裂以来，韩朝首次触碰北方界线，显示双方决心采取强硬姿态，事件标志着朝鲜半岛局势一触即发。北方界线是当年联合国军划定的海上分界线，朝鲜从未承认这一界线。

朝鲜星期三（11月2日）分四轮发射20多枚导弹，其中一枚落在东部海域北方界线以南的韩国领海附近；韩国则出动战斗机，并回击三枚空对地导弹，落入北方界线以北海域。

分析师指出，这是1945年朝鲜半岛分裂以来，韩朝首次触碰北方界线，显示双方决心采取强硬姿态，事件标志着朝鲜半岛局势一触即发。同韩朝陆地军事分界线不同，北方界线是当年联合国军划定的海上分界线，朝鲜从未承认这一界线。

韩国军方说，朝鲜当天上午6­时51分朝西部海域发射了四枚短程弹道导弹；两小时后再向东部海域发射三枚短程弹道导弹，其中一枚落在北方限界线以南26公里处的公海。

韩军发布声明说：“自朝鲜半岛分裂以来，朝鲜导弹首度落入北方限界线以南、靠近我们领海的海域，此举非比寻常，不能坐视不理。”

韩国郁陵岛响起空袭警报尹锡悦谴责是实质领土侵犯

朝鲜导弹来犯，韩国东部的郁陵岛拉响空袭警报，当地居民慌张地躲入防空洞避难。居民金先生说：“我第一次听到这样的警报，很惊慌，不知道是什么状况，还担心地震海啸来袭。”

接着，朝鲜在上午9时起和下午4时30分开始的两段时间里，分别再朝西东海域发射大约20枚弹道导弹和地空导弹。当天下午，朝军还在江原高城郡一带向东海缓冲区发射了100多发炮弹。

韩国总统尹锡悦召开国家安全保障会议，谴责朝鲜“这是实质上的领土侵犯。”

尹锡悦下令军方做出迅速且严厉的反击，于是韩国空军出动F-15K和KF-16战斗机，向北方限界线以北方向发射了三枚空对地导弹。韩军向北方界线以北进行射击也是第一次。

分析师指出，韩美10月31日启动为期五天的联合空中演习“警戒风暴”（Vigilant Storm），出动240多架军用飞机，每天实行24小时模拟攻击，这显然激怒了朝鲜。

朝警告美若继续军事挑衅 或采取加强版措施

朝鲜发射导弹前九小时，朝鲜劳动党中央军事委员会副委员长朴正天发表声明称：“如果韩美对朝鲜动用武力，将招致严重的后果。若以为这只是威胁性的警告，将会面临最可怕的灾难。”

朝鲜外交部发言人前一天也发表谈话称，如果美国继续军事挑衅，将考虑采取下一步加强版措施。分析师指出，“加强版措施”可能就是核试验。

韩军相关人士透露，朝鲜从未在一天内发射过如此多的导弹。专家指出，朝鲜试图通过对韩发起挑衅，使朝鲜半岛紧张局势升级，从而引起美国关注。

从11月3日，韩美国防部长将在华盛顿举行年度安保会议。预计韩美将向朝鲜发出更强硬的信息，让朝鲜半岛紧张局势进一步升级。