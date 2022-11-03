拜登：共和党若掌控国会 美国经济恐陷入混乱

（华盛顿综合电）美国中期选举进入倒数一周，民调显示，民主党籍总统拜登的支持率微升至40%，但仍与上台以来的低点相差不远。拜登星期二（11月1日）在关键州佛罗里达助选时警告，若共和党人赢得国会控制权，美国经济恐陷入混乱。

三分一民众最关注经济 仅四成满意拜登执政表现

根据星期二完成的路透社与益普索（Ipsos）民调，40%的美国人满意拜登的执政表现，比前一周的调查结果上升一个百分点。

随着美国通货膨胀率居高不下、生活费飙涨，今年5月和6月，拜登支持率一度跌至36%的低点。

约三分之一的受访者认为，经济仍是美国当前最大的问题，最担心犯罪问题和堕胎权议题的受访者分别占10%左右。堕胎权是民主党主打的议题之一，共和党人则大力抨击拜登在控制通胀、犯罪和非法移民等问题上的表现。

这项为期两天的网上调查共有1004名成年人参与，调查误差值为四个百分点。

一般预测，共和党很可能赢得众议院控制权，参议院归属则很难说。为提振民主党选情，拜登星期二前往佛罗里达州，展开最后一趟助选行程。

佛罗里达的老年人口比例很高。拜登在当地讲话时，指责共和党人威胁阻止美国提高借贷限额，以削减社会保障和医疗保险等支出。他说：“没有什么比操弄我们能否支付国家账单这一问题，更能制造混乱，并对美国经济造成更大损害。”

民主党在佛州形势不利，竞选州长的克里斯特（Charlie Crist）与竞选参议员的戴明斯（Val Demings）民调都落后于共和党对手、现任州长德桑蒂斯与曾参选总统的参议员卢比奥。在2020年总统选举中，时任总统特朗普在佛州的得票率比拜登高出三个百分点。

由于中期选举往往被视为对现任总统的公投，加上拜登支持率低迷，他此前较少为民主党候选人站台。拜登尝试把此次选举重新定位为中产阶级在两党经济政策之间的选择，而不是他上任两年来的执政成绩单。

随着选举临近，包括拜登、前总统奥巴马等民主党重磅人物纷纷投入助选。民主党民调专家莱克（Celinda Lake）说，这有助于激发民主党选民的投票热忱。她说：“很多议席仍然竞争激烈，但我认为民主党的民调数字正在逐渐上升，部分原因是民主党人变得更有活力。”

除了佛州，拜登此行也将前往宾夕法尼亚、新墨西哥、加利福尼亚与马里兰等关键州。他星期六将在宾州与奥巴马同台，为竞选参议员的费特曼（John Fetterman）拉票。费特曼目前在民调中略占优势，若他胜选，民主党即使在其他选区丢失一个议席，也能保住参议院控制权。