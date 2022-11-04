朝鲜再发射六弹道导弹 韩美随即延长联合军演

朝鲜11月2日发射25枚导弹后，3日再发射六枚弹道导弹，其中一枚是洲际弹道导弹。韩美随即决定延长进行中的警戒风暴联合军演，韩国也将研究额外单边制裁措施对付朝鲜。

韩国联合参谋本部星期四说，朝鲜当天上午7时40分左右向朝鲜半岛东部海域发射一枚疑似“火星-17”的洲际弹道导弹，飞行距离约760公里，飞行速度达到15马赫。

韩美情报当局观测，该导弹在飞行状态下进行两次级间分离，一级火箭和二级火箭先后成功分离，此后出现推力不足状况，弹头未能达到预定速度。

随后朝鲜在8点39分向东部海域发射两枚短程弹道导弹，飞行距离330公里，最大速度为5马赫。两枚导弹疑似朝版“伊斯坎德尔导弹”（KN-23）和朝版“陆军战术弹道导弹”（KN-25）系列。

韩国总统尹锡悦紧急召开国安常委会会议，指示进一步加强韩美对朝威慑力度，扩大韩美日安全合作。尹锡悦表示，朝鲜不断加大挑衅，为保护国民生命安全，要保持万无一失的韩美协防状态。

韩国空军稍早宣布，将延长原定于11月4日结束的警戒风暴韩美军演。韩美一致认为，在朝方挑衅加剧情况下，有必要彰显韩美同盟牢固的联防态势。警戒风暴是由240余架韩美军机参加的大规模联合空演。

对此，朝鲜中央军委会副委员长朴正天当天晚上予以谴责，“这是重大的失误，是非常危险和错误的选择。”

3日晚上9时35分到9时49分，朝鲜从黄海北道谷山一带向东部海域发射三枚短程弹道导弹。

分析：朝鲜可能

进行第七次核试验

朝鲜3日清晨发射洲际弹道导弹后，日本政府即刻向宫城等三县发出警报，敦促民众躲入建筑物内或地下场所。当局过后确定该导弹没有飞越日本上空，但日本首相岸田文雄指出，“这是暴举”“无法容忍”。

韩国一些分析师指出，朝鲜洲际导弹再次失败，需要时间改进，暂时不会再发射；接下来，朝鲜可能会进行第七次核试验。

韩国峨山政策研究所研究员高明贤说，平壤狂射导弹是因为韩美联合空中军演，参与演习的包括F-35隐形战斗机。朝鲜相信，韩美部署F-35隐形战斗机，主要任务是展开对付朝鲜领袖的“斩首行动”。

世宗研究所研究员郑成长说，朝鲜空军装备相当落伍，飞机油也不够，因此训练不足。

朝鲜2日发射20多枚导弹，美国兰德研究所朝鲜问题专家贝内特估计，花费约为7000万美元（大约1亿新元），这笔钱足够朝鲜购买一年的粮食。

朝鲜2日发射20多枚导弹，美国兰德研究所朝鲜问题专家贝内特估计，花费约为7000万美元（大约1亿新元），这笔钱足够朝鲜购买一年的粮食。