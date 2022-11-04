拜登吁选民中期选举捍卫民主 批共和党将让美走上混乱道路

（华盛顿综合电）美国总统拜登呼吁选民在下周中期选举投票时，考虑美国民主的未来。他发出警告说，若共和党候选人都像前总统特朗普那样，拒绝接受选举结果，美国将走上“混乱的道路”。

拜登星期三（11月2日）在华盛顿联合车站发表讲话时，向选民喊话说：“今天，我呼吁所有美国人迎接这个对民族和世代都重要的时刻，无论你属于哪个党派。我们必须投票，知道选举攸关什么……在我看来，问题再清楚不过了：人民必须决定选举是否公平、自由，每一票都至关重要。”

拜登再度把矛头指向特朗普，批评他拒绝接受败选，还把选举舞弊的大谎言变成了支持他的MAGA共和党人的“信条”，导致美国民主受到攻击。MAGA是Make America Great Again（让美国再次伟大）的缩写，为特朗普2016年竞选总统的口号。

拜登指，一些共和党候选人仿效特朗普，恫言若败选，将拒绝接受选举结果，这是对民主的威胁。他呼吁选民不要投票给否认2020年选举结果的300多名共和党候选人。

“拒绝承诺接受中期选举结果的候选人，正竞选美国政府各级职位：州长、国会议员、州总检察长、州务卿。这是一条让美国走向混乱的道路。这是前所未见、违法，并与美国价值观背道而驰的现象。”

联合车站位于国会山附近。拜登说，11月8日的中期选举是国会山骚乱后，美国第一次举行联邦选举。2021年1月，特朗普支持者在国会确认大选选举人票期间冲击国会，造成至少五人死亡。

拜登也提到众议院议长南希·佩洛西丈夫近日遇袭一事。拜登说，袭击者进屋时问“南希在哪里”，去年初参与国会山骚乱的“暴徒”也是这么问的。

他说：“我们正面临一个关键时刻。作为一个国家，我们必须以压倒性、一致的声音表明，美国不容恐吓选民的行为或政治暴力。”

分析：选民关注物价高涨拜登拟转移视线未必奏效

对于拜登在中期选举最后冲刺阶段，以捍卫选举制度为重点，美国舆论分析认为，这表明他有意转移选民对居高不下的物价和能源成本问题的视线，但效果未必理想。

众议院少数党领袖麦卡锡发推文批评：“在美国必须团结一致的时候，拜登却试图分裂国家与转移人们的注意力，因为他不能谈论自己推高物价的政策。美国人民不会买账。”

民调显示，美国选民如今最关心经济问题。在通货膨胀率高涨、经济面临衰退危机的形势下，民主党很可能失去众议院控制权，参议院归属则很难料。

拜登正展开最后一次助选行程，他星期二到佛罗里达州为民主党候选人站台，下来还将前往新墨西哥、加利福尼亚、宾夕法尼亚等其他关键州。