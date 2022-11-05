美韩表明若有必要 将用美战略武器应对朝鲜核威胁

朝鲜密集发射导弹使区域局势急速升温之后，美国和韩国同声表明，必要时将用美国的战略武器来应对朝鲜的核威胁。韩方预测，由于美国将在下周举行国会中期选举，朝鲜甚至有可能在本周末进行核试验。

韩国国防部长李钟燮和美国国防部长奥斯汀星期四（11月3日）在华盛顿进行韩美安保会议后发表声明，称双方在必要时将通过协商，在朝鲜半岛出动美国的战略武器，应对来自朝鲜的核威胁，并将采取更多新措施来加强对朝遏制力。

两人警告，如果朝鲜利用核武器对付美国或它的盟国，将导致金正恩政权终结。

奥斯汀强调，韩美安保的重点是确保韩国不会受到任何攻击，包括阻止任何人对韩国使用核武器。

朝鲜近来频频进行导弹试射，本周更是连日发射数十枚导弹，星期五（4日）还出动大批战斗机升空，飞到军事分界线以北空域。

据韩国联合参谋本部，朝鲜星期三分四轮向东部海域发射了20多枚导弹之后，星期四上午又试射一枚洲际弹道导弹及两枚短程导弹，午夜时分再发射三枚短程弹道导弹和约80发炮弹。

星期五上午11时到下午3时左右，朝鲜出动约180架次的战斗机到军事分界线附近示威飞行，韩军紧急出动80多架军机应对，包括F-35A隐形战斗机。

分析指出，韩美星期四决定将隔了五年才举行的韩美联合空中演习“警戒风暴”延长多一天至5日，朝鲜战斗机大出动可能是针对韩美延长联合空演而采取的反制措施。

不过，值得注意的是，朝鲜星期四发射的短程导弹是冷战时期苏联开发的老式飞毛腿导弹。这款导弹须注入液体燃料，发射前容易被敌方发现，朝鲜已不用多时。如今再发射这款老式导弹，因此引起关注。

韩方预测 朝鲜本周末或进行核试验

21世纪军事研究所研究委员柳成叶说：“朝鲜连续狂射导弹，它无法这样一直发射新型武器，因此可能必须动用老旧的导弹。”

韩国情报当局曾预测，朝鲜可能在美国中期选举之前进行第七次核试验。由于美国中期选举将在下星期二（8日）举行，因此韩方认为，本周末或许是朝鲜进行核试验的重大关口。

美国政府一名高官星期四告诉路透社，虽然美国今年5月曾说朝鲜准备恢复核试验，不过至今时间点未明。朝鲜上一次进行核试验是在2017年。

他说，美国仍相信中国和俄罗斯有能力劝阻朝鲜不要恢复核试验。中国和俄罗斯在朝鲜上一次进行核试验后都支持对它加强制裁，但今年5月当美国对朝提出新一波制裁时，中俄却否决了。

这名官员重申，美国希望同平壤恢复对话，并说华盛顿准备直接与朝鲜讨论人道援助问题。