涉违反对朝制裁 美悬赏500万美元通缉一新加坡商人

（华盛顿综合电）美国悬赏500万美元（约710万新元）通缉新加坡商人郭记胜（Kwek Kee Seng，译音）。他被美国控告违反了针对朝鲜的制裁令，包括通过一艘油轮为朝鲜输送燃油。他目前下落不明。

美国国务院星期四（11月3日）发通告，指郭记胜（62岁）多次通过船对船转运燃油到朝鲜，并通过幌子公司洗钱。美国法庭已在去年4月控告他共谋违反《国际紧急经济权力法》和进行国际洗钱等罪名，并对他发出联邦逮捕令。

油轮多次进入朝鲜海域 两年前在柬埔寨被扣押

国务院说，郭记胜仍逍遥法外，至今已知他到过的地点包括朝鲜、柬埔寨、台湾、泰国、喀麦隆，以及加勒比小国圣基茨和尼维斯（Saint Kitts and Nevis）。

郭记胜在新加坡拥有一家海运公司Swanseas Port Services，他被指将总值150万美元的石油运至朝鲜。据悉，他购买了一艘油轮勇气号（M/T Courageous）后，这艘船多次被发现进入朝鲜海域。

勇气号因涉嫌违反制裁，2020年被柬埔寨当局应美国的要求扣押。

美国对于支持朝鲜武器发展计划的个人持续加大施压，郭记胜在上个月被美国列入受制裁的个人和实体名单。

美国国务院说：“郭和他的同谋试图通过一系列空壳公司进行金融交易，来掩盖他们的身份和活动。”

国务院指他们通过巴拿马和新加坡的企业进行付款，以及通过美国银行支付运营费用。这些交易都违反了禁止对朝鲜提供金融服务的规定。

新加坡警方星期五（4日）回答《联合早报》的询问说，有关调查仍在进行，无法进一步置评。