美抨击中俄袒护朝鲜 免受安理会制裁

（纽约综合电）美国星期五（11月4日）在联合国安理会紧急会议上，抨击俄罗斯和中国为朝鲜提供全面保护，让朝鲜得以免受安理会的进一步制裁。

朝鲜近日天天发射导弹，加剧朝鲜半岛紧张局面，安理会成员国美国、英国、法国、阿尔巴尼亚、爱尔兰和挪威要求安理会开会。

美国驻联合国大使格林菲尔德谴责俄罗斯和中国竭盡全力，为朝鲜不断发射弹道导弹的行为辩护。她不点名的批评中俄，“你不能因为朝鲜可能提供武器助你展开乌克兰侵略战，或认为朝鲜可充当你与美国之间的缓冲区，而丢下你在安理会的责任”。

中俄反指美国与韩国举行大规模军演，使得朝鲜半岛紧张局势轮番加剧。中国驻联合国大使张军说，中方呼吁美方停止单方面渲染紧张对抗的做法，负起责任、拿出行动、体现诚意，切实回应朝方正当合理关切，为重启有意义的对话创造条件。

他也说，安理会应当发挥建设性作用。安理会讨论应有助于半岛维稳防乱，重启相关方对话谈判，并解决朝鲜的现实困难。

安理会星期五会后并没有发表联合声明，但10个非常任理事国另外发表声明共同谴责朝鲜的导弹发射，并呼吁安理会在朝鲜问题上“发出一致的声音。”

彭博社分析文章指出，朝鲜近日规模空前的导弹发射突显中美关系紧张的后果，中俄此前在联合国通过对朝制裁方面发挥了关键作用，如今安理会要达成这种团结局面机会渺茫。

星期六接近中午时分，朝鲜在平安北道东林一带向西部海域发射四枚短程弹道导弹。

回应朝鲜连日发射导弹 韩美决定延长军演一天

明显的，朝鲜是要抗议韩美10月31日起展开的警戒风暴联合空演。这轮演习原定星期五结束，但韩美决定延长一天，回应朝鲜连日来的导弹发射。在这最后一天，美军出动B-1B战略轰炸机，这是自2017年以来B-1B轰炸机首次参与美韩演习。

由于朝鲜半岛局势紧张，韩国已要求美国部署更多战略武器，包括航空母舰、核潜艇和B-1B等远程轰炸机。美国10月底就已在关岛的基地派驻四架B-1B轰炸机。

面对朝鲜的导弹威胁，韩军的反应却状况连连，包括发生导弹误落、失联及空中爆炸等一系列失误。韩军星期五发射玄武-2C弹道导弹，不料该导弹向相反方向飞行，落在一个高尔夫球场内。这一连串失误引发担忧，显示韩国无法像军方所说，充分展现精确打击的能力和立即回击的态势。