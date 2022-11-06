首次承认向俄提供无人机 伊朗：俄乌战争爆发前运送

（德黑兰综合电）伊朗星期六（11月5日）首次承认向俄罗斯提供无人机，但称这些无人机是在乌克兰战争爆发之前运送的。

最近几个星期乌克兰指俄军使用伊朗制造的见证者-136（Shahed-136）无人机，频发攻击民用设施，特别是针对发电站和水坝。俄罗斯则否认曾使用伊朗无人机来袭击乌克兰。

伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）报道，伊朗外交部长阿卜杜拉希扬指一些西方国家小题大做，指责伊朗向俄罗斯提供导弹和无人机以帮助俄军在乌克兰的战争。

他说：“导弹的部分是完全错误的。无人机的部分是真实的，我们在乌克兰战争爆发前几个月，向俄罗斯提供了少量无人机。”但他否认德黑兰继续向莫斯科供应无人机。

上月两名伊朗高级官员和两名伊朗外交官告诉路透社，除了提供更多无人机，伊朗已承诺向俄罗斯提供地对地导弹。

美再提供4亿美元军援给乌

此外，美国五角大楼星期五宣布再为乌克兰提供约4亿美元（约5.6亿新元）军事援助，包括T-72坦克、鹰式（HAWK）地对空导弹、1100架“凤凰幽灵”无人机和40艘装甲船。

在乌克兰所需的援助清单上，空防和装甲能力的需求最殷切，不过T-72坦克则不是基辅所要的。乌克兰希望获得更先进的坦克，比如德国豹型坦克或美国艾布拉姆斯主战坦克。

五角大楼副新闻秘书辛格说，这些苏联时代的T-72坦克共有90辆，都是来自捷克国防工业，美国正在为其中45辆进行翻新，荷兰政府翻新其余的45辆。

她说，T-72坦克将配置先进的光学、通信和加强防护力。其中一些将在今年12月底前准备就绪，另一些将在2023年交付。