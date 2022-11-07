联合国气候大会取得突破 富国对穷国补偿列入议程

（沙姆沙伊赫综合电）第27届联合国气候变化大会（COP27）星期天（11月6日）在埃及海滨城市沙姆沙伊赫拉开帷幕。为期两周的谈判第一天就取得一项突破，与会代表们同意讨论富裕国家是否应该给予最容易受到气候变化影响的贫穷国家补偿。

本届气候大会主席、埃及外长舒克里说，与会代表在会前的紧张会谈中达成这一协议，并同意在“不迟于2024年”就“损失和损害”做出决定。

“损失和损害”指的是当气候变化超出人类所能适应的范围或社区缺乏资源来应对该变化时所产生的后果。有效解决这个问题对于实现全球气候正义尤为关键。

舒克里在气候大会全体会议开幕式上说，把损失和损害列入议程反映了与气候灾害受害者团结一致和对他们所受苦难的同情。

相较于工业化大国，发展中国家和小岛国多年来排放的温室气体非常少，但它们却遭受了气候变化带来的一些最严重影响。

自1990年代初气候大会召开以来，发展中国家和小岛国一直要求讨论气候损失与损害，但工业国担心这最终会导致它们须向穷国提供巨额赔偿而加以阻拦。

以“合作和促进”为基础 而非“问责或补偿”来讨论

不过，最近的气候灾难如巴基斯坦的洪灾，为推进这一议程提供了新的动力。

为了顺利通过这个议程，星期天的开幕式推迟了一个多小时。舒克里说，与会各方同意以“合作和促进”而不是“问责或补偿”为基础进行讨论。

星期天的会议主要由前线谈判人员出席，120多位世界领导人周一和周二才莅临。美国总统拜登承诺会在周二的美国中期选举之后与会，但立场与国际气候变化行动相左的共和党可能在中期选举后控制美国国会一院或两院。

中国国家主席习近平则不会出席气候大会。

美中是全球最大的两个经济体和温室气体排放国，两国合作对过去的气候谈判包括2015年的《巴黎协定》取得突破至关重要。但美中关系如今处于40年来的最低点，使COP27能否取得实质性成果受到质疑。

联合国星期天警告，全球变暖灾难性加速，今年在全球范围内引发了“气候混乱”，这是采取行动的窗口正在关闭的信号。

根据世界气象组织发布的《2022年全球气候状况》临时报告，2022年全球气温可能会比工业化前时期的平均水平高出约1.15摄氏度，成为有记录以来第五或第六个最热的年份。

联合国秘书长古特雷斯在一份声明中说：“气候变化正在以灾难性的速度发生，对每一洲民众的生活和生计造成毁灭性影响。”

古特雷斯说：“世界各地的人民和社区必须受到保护，免受气候紧急情况的直接和日益增长风险的影响。我们必须以行动回应地球的遇险信号——雄心勃勃、可信的气候行动。”