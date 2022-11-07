宾州选情告急拜登携手奥巴马助选 特朗普也在同一州为共和党候选人拉票

民调显示宾州民主党与共和党候选人的支持率不相上下。拜登和奥巴马自2020年以来首次在费城同台为民主党候选人助选，使群众大会上的情绪激昂。奥巴马恳求在场的约7500人号召亲友投票。

（费城／拉特罗布综合电）美国星期二（11月8日）举行中期国会选举投票，东北部宾夕法尼亚州战情激烈，总统拜登星期六（6日）携手前总统奥巴马为选情告急的民主党参议院候选人站台；前总统特朗普同一天也到宾州为共和党候选人助选。

在宾州最大城市费城，拜登和奥巴马自2020年以来首次同台，使群众大会上的情绪比拜登单独在各州助选时所能带动的情绪来得激昂。

拜登说：“大家的声音太响亮了，我想他们在拉特罗布（Latrobe）都能听到我们的声音。”拜登指的是宾州西南部的小镇，特朗普同一天在那里参加共和党参议院候选人奥兹的集会。

奥兹的对手是民主党候选人费特曼。费特曼在9月时还以两位数领先奥兹，但费特曼5月中风后，民调显示两人如今的支持率不相上下。

拿下宾州参议院议席对民主党来说至关重要，将影响该党能否继续掌控参议院。根据政治分析网站538（FiveThirtyEight），共和党有望赢得众议院多数席位，参议院选举则胜负难料。

拜登周六提醒选民，11月8日的投票是“我们一生中最重要的选举之一”，结果“将在未来几十年塑造我们的国家。塑造这一结果的力量掌握在你手中”。

奥巴马和拜登同台亮相时都面带微笑，拜登把压轴演说的机会让给奥巴马。

奥巴马恳求在场的约7500人号召他们的亲友投票，并警告，输掉这次选举可能导致民主党的政纲议程功亏一篑。

奥巴马以自己任内的2010年和2014年中期选举民主党吃败仗为鉴，指出败选原因之一就是因为投票率偏低。他说：“我担任总统时，我在中期选举遭受打击。我不喜欢向后看，但有时我不禁想，如果有足够多的人在这些选举中投票，一切是否会不一样。总统没办法独自做事。这不是我们的制度的设置方式。所以在众议院、参议院发生的事情至关重要。”

奥巴马指责共和党人“尽其所能阻止你投票”。“这是世界上仅有的几个积极试图阻止公民投票的主要政党之一。”

称为拯救美国梦 特朗普吁投票给共和党

群众在奥巴马一提到共和党候选人时就发出嘘声，奥巴马几次让人群安静下来，有一次他告诉他们：“他们听不到你的嘘声，但他们会听到你投下的一票。”

在拉特罗布，特朗普呼吁支持者在周二用一片“红色旗海”淹没民主党，他说：“如果你想阻止他们继续摧毁美国和拯救美国梦，那么本星期二你必须投票给共和党。”

特朗普也暗示他即将宣布参选2024年总统选举，并在群众大会上攻击佛罗里达州州长德桑蒂斯（Ron DeSantis）。德桑蒂斯也有意参加2024年总统选举，是特朗普在共和党初选中的潜在主要竞争对手。

知情人士透露，特朗普有意在中期选举后就宣布参加来届总统选举。