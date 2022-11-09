美国中期选举开始投票 拜登承认民主党恐难保众议院

（华盛顿综合电）美国选民星期二（11月8日）对关键的国会中期选举投票，为总统拜登和民主党过去两年掌管白宫和国会两院的表现打分。这次的投票结果关系重大，选民将决定要把未来两年托付给民主党还是共和党，以带领国家应对持续攀高的通货膨胀、迫在眉睫的经济衰退，以及日益严重的社会分化。

美国东岸的投票站率先于美东时间上午6时（新加坡同日晚间7时）开放，晚间7时（新加坡9日上午8时）起陆续关闭。计票工作随后展开。

不过，胜负不一定很快就能分晓。如果竞争确实如民调预测的那般激烈，以及败选者挑战计票结果的话，最终成绩可能要几天甚至几个星期才会敲定。在竞选期间，一些州的共和党候选人便不断重复前总统特朗普从两年前输掉总统选举就一直高喊的“选举舞弊造假”论。共和党人和民主党人在30多个州提起的一系列选前诉讼，也普遍引发人们对选举的质疑。

这次中期选举改选的是众议院所有435个议席、参议院约三分之一或35个议席、36州州长，以及各州的州务卿、州立法议员和州总检察长。其中，最关键的是确定民主党是否能够继续掌控参众两院。

弗吉尼亚大学政治中心周一预测，共和党可从民主党手上抢过24个众院席位，以远远过半的优势控制众院；共和党也有望夺过一个参院席位，以微差控制参院。

同日公布的路透社／益普索民意调查显示，拜登的支持率降至39%，使民主党会在中期选举遭遇重挫的预测越发可信。这项调查显示，认可拜登施政的受访者比上周减少了一个百分点，接近他任内的最低点。

拜登在投票日前夕承认，民主党恐怕难以保住众院控制权，但有望保住参院。他在白宫被记者问到民主党是否能否保住众院时说：“这会很艰难，但我想我们可以。我们会赢得参议院，众议院比较艰难。”

拜登当天到马里兰州助选时再度呼吁支持者踊跃投票。他警告，他的政策已经让美国家庭口袋里有了钱，如果让共和党领导国会，美国人的经济收益将减少。

他再次抨击特朗普，指他是“继（美国第31任总统）胡佛之后最糟糕的总统”。

特朗普称将有“重大宣布”

在俄亥俄州为共和党人助选的特朗普则说，他会在下星期二（15日）做出“重大宣布”；一般相信他会宣布第三次竞选总统。换言之，这次中期选举的结果对拜登和特朗普这两名现任和前任总统的政治前途都很重要。

如果共和党这回赢得了两院控制权，拜登的施政和立法工作都将险阻重重，例如他将无法通过立法来保护堕胎权和推进民主党的其他重点事项。共和党也可能对白宫展开各种调查。共和党领导的参院还可以阻挡拜登提名的司法或行政职位人选。

共和党众院领袖麦卡锡接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时就说，如果共和党夺回众院，他们将针对美国从阿富汗撤军、冠病疫情源头等问题，对拜登政府展开全面调查。他也不排除弹劾拜登的可能性。共和党一些极右成员一直在推动弹劾拜登。

这次提前投票的选民增加了，根据统计，投票日前已有逾4300万选民投了票。这是否预示投票率会比上次高则还有待确定。