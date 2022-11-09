报告： 发展中和新兴国家到2030年 每年需3.4万亿元应对变暖

（沙姆沙伊赫拉综合电）分析报告显示，到2030年，不包括中国在内的发展中和新兴国家，每年需要2.4万亿美元（约3.4万亿新元），以采取行动减排和应对全球变暖带来的冲击。

由第27届联合国气候变化大会（COP27）东道国埃及与上届东道国英国委托撰写的报告，星期二（11月8日）发布。

报告指出，1万亿美元应来自富裕国家、投资者和多边开发银行等外部融资，其余约1.4万亿美元则须来自这些国家的私人和公共资源。

目前，新兴和发展中经济体在应对气候变化方面的投资仅为5000亿美元左右。

应对气候变化损害 新融资来源至关重要

报告说，对发展中和新兴国家修复大自然和土地，以及防止和应对气候变化所造成的损失和损害来说，新融资来源至关重要。

报告主笔之一斯特恩（Nicholas Stern）说：“预料，未来10年的能源基础设施与消费增长，大部分会在新兴市场与发展中国家。如果它们继续依赖化石燃料与排放温室气体，世界将无法避免危险的气候变化，富国和穷国都将有数十亿的生命和生计受到破坏与摧毁。”

气候融资是本届气候大会重点之一。

报告呼吁发达国家政府在2025年之前，把气候援助资金与低息贷款规模，从现有的每年300亿美元增至600亿美元。

斯特恩说：“富国应该意识到，投资于新兴市场和发展中国家的气候行动，不仅符合他们的切身利益，也关乎公义。”

德国星期一（7日）宣布，为七国集团（G7）与脆弱二十国集团（V20）的“全球盾牌（Global Shield）”项目提供1.7亿欧元（约2.38亿新元）资金，协助脆弱国家防止、降低与应对气候相关的损失和损害。

比利时同日承诺提供250万欧元，协助非洲国家莫桑比克应对气候变化所造成损失和损害。

荷兰也把每年对发展中国家的气候融资增加到18亿欧元，这比2021年高出约50%。

这些援助规模虽相对较小，但具重要象征意义。此前，只有苏格兰、丹麦和比利时瓦隆地区（Wallonia）承诺为气候变化所造为的损失和损害提供资金。

莫桑比克环保组织Justicia Ambiental发言人里贝罗称，比利时的承诺只是“北方世界无作为的海洋中浮现的单一行动”，世界需要更广泛的、有系统的解决方案。

我国与20多国启动 森林和气候领袖伙伴关系

另外，20多个国家星期一宣布启动“森林和气候领袖伙伴关系”。

这个新组织旨在确保各国遵守在2030年前结束森林砍伐的承诺，并将拨出数十亿美元来资助这方面的努力。新加坡也是成员国之一。

140多名国家领导人在上届气候大会承诺在2030年之前停止森林砍伐，但至今仅有少数国家针对森林砍伐出台较强硬的政策。

上届大会主席夏尔马说：“这个伙伴关系是集体兑现这个承诺的关键一步，并有助于确保全球暖化幅度控制在1.5摄氏度的目标仍是可及的。”

德国星期一承诺到2025年，把森林融资倍增至20亿欧元。哥伦比亚则将在未来20年，每年投入2亿美元拯救亚马逊雨林，并呼吁其他国家也为保护森林做出贡献。